High Five: ERGO Versicherung zum 5. Mal in Folge Service-Champion

Wien (OTS) - ERGO ist in Österreich unangefochtener Service-Champion: Bereits zum fünften Mal in Serie wurde der 1. Platz in der Branche der Versicherungen erreicht. Das Ergebnis konnte abermals im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden.

Einmal jährlich erstellt die Analysegesellschaft ServiceValue GmbH gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main das größte Service-Ranking Österreichs, eine breit angelegte Befragung zum erlebten Kundenservice anhand von Kundenurteilen. Im Jahr 2019 wurden rund 108.000 österreichische Kunden zu ihrer Servicezufriedenheit bei 401 Unternehmen aus 43 Branchen befragt.

„Vor allem in Zeiten der Digitalisierung und automatisierter Prozesse spielt Service eine große Rolle. Denn unsere Kunden wollen uneingeschränkt entscheiden können, wann, wo und wie sie mit uns in Kontakt treten – und erwarten dabei über alle Kanäle eine schnelle Reaktion und eine stets exzellente Servicequalität. Dass wir nun schon zum fünften Mal in Folge zum Service-Champion ausgezeichnet wurden zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und motiviert uns, weiterhin unser Bestes für unsere Kunden zu geben“, freut sich Dr. Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung AG, über die Auszeichnung.

ERGO liegt mit einem Serviceerlebnis-Wert von 75,5 % deutlich über dem Branchenmittelwert von 68 % und damit ganz klar auf dem 1. Platz. Mit diesem Ergebnis konnte der Wert aus 2018 (75,3 %) noch einmal gesteigert werden. Darüber hinaus liegt ERGO im Gesamt-Ranking auf einem „Bronze“-Medaillenrang. In Summe wurden Kundenurteile zu 24 heimischen Versicherungsunternehmen untersucht.

Über die ERGO Versicherung

Die ERGO Versicherung in Österreich ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG. Im Rahmen der strategischen Kooperation mit den Partnern UniCredit/Bank Austria, Volksbanken sowie über den eigenen Außendienst, Makler, Agenturen und Direktvertrieb wird ein bedarfsgerechtes Produktsortiment an Lebens-, Schaden- und Unfallversicherungen für den privaten und betrieblichen Bereich angeboten. Die ERGO Austria International AG in Wien ist Teil der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland.

Infos unter www.ergo-versicherung.at bzw. www.ergo-austria.com

