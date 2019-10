„Eco“ am 3. Oktober: Umwelt im Fokus – Kommen Türkis und Grün bei der Wirtschaft zusammen?

Außerdem: Wirbel um Nationalbank – Aufregung um neues Management

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 3. Oktober 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Umwelt im Fokus: Kommen Türkis und Grün bei der Wirtschaft zusammen?

Die neue Regierung könnte eine Koalition von Türkis und Grün werden. Doch passen Wirtschaftswachstum und Umweltinteressen überhaupt zusammen? Der Streit um Projekte wie z. B. die dritte Piste am Flughafen Wien, der Zusammenschluss zweier Ski-Gebiete in Tirol und die 380-KV-Leitung in Salzburg zeigen: Kompromisse zwischen Wirtschaft und Umwelt sind manchmal schwer zu finden. „Eco“ zeigt Gemeinsamkeiten und unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten. Bericht: Emanuel Liedl, Johannes Ruprecht.

Wirbel um Nationalbank: Aufregung um neues Management

Seit Anfang September ist Robert Holzmann Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank. Bestellt wurden er und sein Management unter der alten türkis-blauen Regierung. Die OeNB ist in den Schlagzeilen: Unvorsichtige Aussagen des Gouverneurs zur europäischen Geldpolitik, eigenmächtige Personalentscheidungen und umstrittene Spenden der Vizepräsidentin an eine europäische Partei – all das wirft kein vorteilhaftes Licht auf die ehrwürdige Institution. Wie steht es um die Nationalbank? Bericht: Stefan Daubrawa, Lisa Lind.

Schwammerl statt Schnitzel: Das Geschäft mit Pilzen wächst

Der Herbst ist Schwammerl-Saison. Zwei Kilogramm Pilze essen die Österreicherinnen und Österreicher im Durchschnitt jedes Jahr. Das ist nicht viel, aber es sollte bald mehr werden. Denn Pilze sind eine ideale Alternative zu Fleischprodukten, und immer öfter finden sich im Supermarkt Würste und Schnitzel aus Kräuterseitlingen. Pilze lassen sich in Hallen ressourcenschonend und energieeffizient anbauen, und eine Reihe von heimischen Firmen macht damit bereits gute Geschäfte. Bericht: Elke Weiss.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at