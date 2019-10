(K)ein Abend für die Katz: Kabarett Gala brachte 25.000 Euro für die Tiere

Benefiz-Kabarett Gala zugunsten des Wiener Tierschutzvereins mit Viktor Gernot, Alex Kristan, Gerald Fleischhacker & Co war ein voller Erfolg.

Vösendorf (OTS) - Lachen ist nicht nur gesund, sondern kann auch dabei helfen, Tierleben zu retten. So geschehen am 1. Oktober im Theater Akzent, wo es garanTIERt lustig wurde: Österreichs Kabarett-Elite strapazierte zum Wohle der Schützlinge des Wiener Tierschutzvereins (WTV) die Lachmuskeln des Publikums.



Initiiert wurde dieses Projekt, wie könnte es anders sein, von einer Kabarettistin selbst. Monica Weinzettl, offizielle Botschafterin des WTV, wollte sich ganz besonders engagieren: „Nur mein Gesicht für den guten Zweck in die Kamera zu halten, war mir zu wenig. Denn was braucht ein gemeinnütziger Verein am Dringendsten? Ganz genau: Geld. Und wie kommt man schnell zu viel Geld, abgesehen von einem Banküberfall? So kam mir die Idee zu einer Kabarett-Gala mit Österreichs Kabarett-Größen.“ Ihre Kolleginnen und Kollegen Viktor Gernot, Alex Kristan, Reinhard Nowak, Tricky Niki, Angelika Niedetzky, Gerald Fleischhacker, Patricia Puff, Gabriele Kuhn & Michael Hufnagel ließen sich nicht lange bitten und standen erstmals in dieser Konstellation für den guten Zweck auf der Bühne und garanTIERten ein tierisch lustiges Programm. Monica Weinzettl selbst führte als Moderatorin mit Schmäh durch den Abend.

Insgesamt brachte der Abend satte 25.000 Euro für die Schützlinge des WTV. „Mit einem Teil des Galaerlöses wird der Wiener Tierschutzverein die Rettung von elf Schafen finanzieren. Die Tiere wurden vor unsachgemäßer Schlachtung gerettet und dürfen in Kürze eine Koppel des Tierschutzhauses beziehen und - wenn die Chemie stimmt - gemeinsam mit den Ziegen, die bereits im WTV leben, ein harmonisches und geschütztes Leben führen“, so Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins. Für Weinzettl, die privat auch ein riesiger Schaf-Fan ist, etwas ganz Besonderes.

