A1 ist connect Testsieger bei Service Apps in Österreich

Wien (OTS) -

Einziger Anbieter in Österreich mit Gesamtnote “sehr gut

2019 Seriensieger bei Qualitätsawards

„Der Marktführer macht beim Kundenservice vieles richtig und trumpft auch beim App-Test auf – vor allem in punkto Sicherheit“, so bringt es connect kurz und bündig auf den Punkt. Denn neben den Funktionalitäten der Service App wurde beim Test auch besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt und hier konnte A1 eindrucksvoll überzeugen.

Natascha Kantauer-Gansch, A1 CCO Consumer, zu diesem weiteren Testsieg: „Wir haben Qualität und Service in unserer DNA. Unsere Kunden schätzen den richtigen Mix aus persönlichem Service beispielweise in unseren Shops und digitalen Tools wie unsere Mein A1 App. So verknüpfen wir intelligent unsere verschiedenen Servicekanäle. Dass unsere Mein A1 App auch als besonders sicher bewertet wurde, ist gerade im digitalen Zeitalter ein weiterer Beweis für unseren hohen Qualitätsanspruch und unsere Ambition, hier auch in Zukunft Maßstäbe zu setzen.“



Die Mein A1 App wird für noch bessere Usability und personalisierte Features laufend weiterentwickelt. Schon jetzt gibt es für Mobil- und Festnetztarif auf der persönlichen Startseite die wichtigsten Produktinfos, Angebote und Trends sowie einen Überblick über Freieinheiten oder Rechnungen. Und bei Fragen findet man zu vielen Themen die passende Antwort oder erreicht das Service-Team mit einem Klick.



Qualität hat einen Namen: Seriensieger A1

Allein seit Juni dieses Jahres hat A1 6 Qualitäts-Awards gewonnen: Nach dem Sieg des Mobilfunk-Shop-Tests der Fachzeitschrift connect, der bereits 6. Auszeichnung zum kundenorientiertesten Kommunikationsunternehmen durch „Top Service Österreich“, und der Top-Platzierung bei der Kundenbefragung von E-Media, konnte A1 auch den PC Magazin Kundenbarometer und den Breitband-Hotline-Test von connect im Juli für sich entscheiden. Darüber hinaus gewann A1 auch im August den Service-Test „Mobilfunkshops 2019“ der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS).

Den Testbericht finden Sie im A1 Newsroom. Details zum Service App Test unter https://www.connect.de/

Rückfragen & Kontakt:

A1

Mag. Livia Dandrea-Böhm

A1 Unternehmenssprecherin

+43 664 6631452

livia.dandrea-boehm @ a1telekom.at