ETHOUSE Award 2020: Energieeffiziente Sanierungsprojekte gesucht

Last call for projects: ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme lobt Preis für energieeffizientes Sanieren zum zehnten Mal aus

Wien (OTS) - Zum zehnten Mal vergibt die ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme (QG WDS) den ETHOUSE Award. Der Preis würdigt Gebäudesanierungen, die ein gestalterisches, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Herangehen an Energieeffizienz unter Beweis stellen. Bewertungskriterien sind die Ausführungsqualität, der Umgang mit dem Altbestand, die architektonische Umsetzung sowie der Umfang der Energieeinsparung. Einreichungen sind in den drei Kategorien öffentliche und gewerbliche Bauten sowie Wohnbau möglich. Neben dem Planer werden auch die verarbeitenden Betriebe ausgezeichnet. Der mit 12.000 Euro dotierte Preis wird am 11. März 2020 im designforum Wien im MuseumsQuartier verliehen. Einreichen ist noch bis 14. November 2019 möglich.



Die Presseinformation sowie Pressefotos gibt´s zum Download unter: www.qg.waermedaemmsysteme.at/presse

Information zum ETHOUSE Award sowie Einreichunterlagen unter: www.ethouse.waermedaemmsysteme.at

