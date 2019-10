DIVÖRSITY Award 2019: Gala im Zeichen der Vielfalt

Der österreichische Diversitätspreis 2019 geht an HP Austria, Accenture und die ÖBB.

Wien (OTS) - Der österreichische Diversitätspreis – der DIVÖRSITY Award – wurde am 30. September 2019 im Rahmen einer festlichen Gala an drei österreichische Vorzeigeunternehmen verliehen. Der Award zeichnet Unternehmen und Organisationen aus, die sich gesamtheitlich mit strategischem Diversity Management beschäftigen. Die Auszeichnung berücksichtigt die ernsthafte Auseinandersetzung mit Diversität auf allen unternehmensrelevanten Ebenen und ist damit ein Zeichen für den wertschätzenden Umgang mit Vielfalt in der Wirtschaft.

Die Gewinner des DIVÖRSITY Awards 2019

Eine unabhängige Expertenjury wählte aus allen Einreichungen die drei Gewinnerunternehmen in der jeweiligen Kategorie. Der Auswahlprozess, bestehend aus einer anonymen Vorselektion und persönlichen Live Pitches, garantierte eine möglichst vorurteilsfreie Entscheidungsfindung. Der Award wurde heuer nach Unternehmensgröße und in der Sonderkategorie „Diversity & Innovation“ verliehen.

In der Kategorie Kleinere und Mittlere Unternehmen (0 bis 499 Mitarbeiter*innen) erhielt das IT-Unternehmen HP Austria den DIVÖRSITY Award. HP Austria zeichnete sich durch ein integriertes, sehr umfassendes Diversity Management aus, das Vorstandsmitgliedern und Praktikant*innen gleichermaßen miteinbezieht und spezielle Schulungen sowie jährliche Trainings im Bereich Diversity Management vorsieht.

In der Kategorie Große Unternehmen (500 – 1999 Mitarbeiter*innen) wurde der weltweit führende Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister Accenture gekürt. Accenture beeindruckte die Jury mit einer klaren Strategie und verbindlichen Zielen bis 2025. Unterschiedliche Einrichtungen (Employer Resource Groups, 24-Stunden Hotline, sowie ein „Cultural Diversity Office, etc.) zeugen vom Engagement von Accenture für Diversität.

In der Kategorie Sehr große Unternehmen (2000+ Mitarbeiter*innen) glänzte der Mobilitätsdienstleister Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) durch sein umfassendes und tiefgehendes Diversity Management. Eine eigene Diversity Charta, die verbindliche Ziele bis 2023 vorgibt, Employee Resource Groups und einem internen Diversity Award sind nur einige der Maßnahmen, mit denen die ÖBB punkten konnte.

Sonderpreis „Diversity & Innovation“ powered by Takeda

Der Sonderpreis Innovation ging ebenfalls an die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Die ÖBB konnte vor allem durch ihre „Diversity Checkliste“ bei der Zusammenstellung von Teams überzeugen, da diese eine prozesssteuernde Maßnahme darstellt, um auf ganzheitliches Diversity Management Einfluss zu nehmen.

DI Karl Heinz Hofbauer, Leiter der Takeda Produktionsstandorte in Wien, überreichte den Sonderpreis Innovation und erklärt warum Takeda Hauptsponsor von DIVÖRSITY ist: „Für Takeda, als forschendes biopharmazeutisches Unternehmen, ist Innovation eine tägliche Notwendigkeit. Da wir in Österreich entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette arbeiten, sind unsere Arbeitsfelder so vielfältig wie unsere über 4.000 Mitarbeitenden. Es macht uns stolz, dass unsere beiden Herzensanliegen, Innovation und Diversity, dieses Jahr gemeinsam thematisiert werden.“

Alle Details und Fotos finden Sie unter www.divoersity.at

DIVÖRSITY – die österreichischen Tage der Diversität

Die österreichischen Tage der Diversität wurden von den Unternehmen brainworker und ALPHA plus ins Leben gerufen. Im Rahmen der bundesweiten Aktion stehen die Diversity-Aktivitäten der heimischen Wirtschaft im Fokus. Zusätzlich werden die Aktionstage mit einem hochkarätigen DIVÖRSITY Kongress und einem eigenen DIVÖRSITY Magazin umrahmt. Der DIVÖRSITY Award wurde 2019 erstmals verliehen.

