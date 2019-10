ERINNERUNG: Ministerkonferenz “Friends of Industry” im BMDW

Wien (OTS/BMDW) - Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl lädt am 4. Oktober 2019 zu einer hochrangig besetzten Konferenz der europäischen „Friends of Industry“ ins Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. „Friends of Industry“ sind eine Gruppe europäischer Industrieministerinnen und Industrieminister, die sich seit 2013 jährlich treffen, um gemeinsam europäische industriepolitische Themen zu diskutieren.

Es sind alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Eröffnung durch Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl und der anschließenden Keynote von Univ.-Prof. Dr. Sepp Hochreiter (Johannes Kepler Universität Linz) zum Thema „Deep Learning and Artificial Intelligence“ eingeladen. Wir bitten um eine verpflichtende vorherige Anmeldung via E-Mail unter: presseabteilung @ bmdw.gv.at. Die Konferenz wird in englischer Sprache stattfinden.

Bitte merken Sie vor:

Ministerkonferenz: “Friends of Industry

Datum: Freitag, 4. Oktober 2019

Uhrzeit: 10.00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW)

1. Stock, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien

Die medienöffentlichen Programmpunkte sind:

• Eintreffen der Delegationen ab 10.00 Uhr

• Eröffnung der Konferenz um 10.30 Uhr

• Anschließende Keynote von Univ.-Prof. Dr. Sepp Hochreiter (Johannes Kepler Universität Linz)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at