Das war der Compliance Solutions Day 2019

Nach sechs Jahren des Bestehens ist der Compliance Solutions Day ein Fixpunkt im Compliance-Jahr.

Wien (OTS) - Der LexisNexis-Event ist fast schon zu einer Traditionsveranstaltung geworden, allerdings einer, die nach wie vor zu überraschen weiß. So fanden auch heuer wieder nahezu 300 Mitglieder der Community ihren Weg in den Apothekertrakt des Schloß Schönbrunn in Wien, wo sie ein dichtes Programm an Fachvorträgen, Keynotes, Diskussionen und Round Tables erwartete. Mit 27 Anbietern, die ihre Compliance-Lösungen an den Ständen und auf der Bühne vorstellten, konnte so viel geballtes Know-how geboten werden wie noch nie.

Wie LexisNexis-Geschäftsführer Alberto Sanz de Lama einleitend ausführte, spielt das CSD-Motto „Kalkuliertes Risiko – Compliance in unsicheren Zeiten“ auf die wachsende Anzahl rechtlicher Risikofelder an, die auf Unternehmen zukommen und durch das strenge Vorgehen der Regulatoren noch verschärft wird. Ziel der Veranstaltung sei es, die Compliance-Verantwortlichen bei der Einschätzung und Bewältigung dieser Risiken mit Hilfe innovativer Lösungen zu unterstützen.

Die dazu dienenden Vorträge und Round Tables wurden vom Auftritt zweier hochkarätiger Keynote Speaker eingerahmt. Der ehemalige Leiter der Internationalen Antikorruptionsakademie IACA, Martin Kreutner, eröffnete den Compliance Solutions Day mit einem Impuls zum Thema „Homo oeconomicus versus res publica – Compliance im Spannungsfeld internationaler Entwicklungen“.

Das abschließende Highlight des Tages bildete ein launiges Podiumsgespräch von Presse-Chefredakteur Rainer Nowak mit Theo Waigel. Der Elder Statesman unternahm einen Streifzug durch die Geschichte, äußerte sich aber auch pointiert zu Compliance-Fragen. Was viele nicht wissen: Der ehemalige deutsche Finanzminister ist Rechtsanwalt und hat als solcher den Siemens-Konzern vier Jahre lang in der Rolle des „Compliance Monitor“ der US-Behörden begleitet.

Interessante Einblicke in die Praxis des Compliance-Managements bot nach der Mittagspause auch die Podiumsdiskussion mit den Compliance Officern Christian Delpos (Wiener Stadtwerke), Eva Graf, Klaus Jarosch (Allianz) und Laura Ioana Şanta (Rehau) über ihre Rolle „zwischen Feigenblatt und Störenfried“.

Rückfragen & Kontakt:

LexisNexis

Mag. Michael Albrecht

01/ 534 52-1725

presse @ lexisnexis.at

www.lexisnexis.at