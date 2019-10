Roadshow im Zeichen der Gesundheit

Im Vorfeld des 6. Genusstags in Kapfenberg am 12. Oktober 2019 veranstalten fünf Sozialversicherungsträger eine Tour mit dem Gesundheitsbus durch das Mürztal.

Wien (OTS) - Als sinnvolle Erweiterung einer inzwischen gut bewährten Veranstaltung begleitet die Roadshow, wie auch schon im Vorjahr, den bereits 6. Genusstag in Kapfenberg im Hotel Böhlerstern.

Die „Gesundheits-Roadshow“ startet am 30. September 2019 vor dem Einkaufscenter ECE Kapfenberg. Verschiedene Gesundheitsservices wie Blutdruck- bzw. Blutzuckermessungen, Raucherberatung, Gedächtnistraining oder die Ausstellung der Handysignatur werden angeboten.

Die Obmänner der beteiligten Sozialversicherungsträger, Gottfried Winkler (VAEB), Josef Harb (STGKK), Peter Bacun (BKK Kapfenberg), Josef Gritz (BKK voestalpine Bahnsysteme) und Direktor Hannes Weissenbacher von der AUVA-Landesstelle Graz begleiten den Infobus zur ersten Station vor dem Einkaufscenter ECE Kapfenberg ab 13:00 Uhr.

Weitere Stationen der Roadshow sind jeweils von 13:00 bis 17:00 Uhr:

1. Oktober: Hauptplatz Leoben

2. Oktober: Hauptplatz Bruck an der Mur

3. Oktober: Hauptplatz Mürzzuschlag

Der 6. Genusstag findet dann am 12. Oktober 2019 unter dem Motto „Bewusst durchs Leben“ im Hotel Böhlerstern in Kapfenberg statt. Von 09:00 bis 14:30 Uhr dreht sich dort alles um ein bewusstes gesundes Leben, wo Experten den Besucherinnen Anregungen und Tipps zu einem gesteigerten Wohlbefinden geben und wie man fit und gesund durchs Jahr kommt. Neben dem heurigen Stargast Michael Schottenberg, der von seinen lebensverändernden Erfahrungen berichtet, werden in Vorträgen und Workshops unter anderem die Themen „Yoga für jeden Tag“, „Neue Wege gehen“ sowie „Zeitmanagement im Leben“ genauer beleuchtet. Es werden aber auch einfache Tipps und Tricks zur Müllvermeidung gegeben. Im Genusslabor wird gezeigt wie man Lebensmittel einfach und schmackhaft haltbar macht.

Des Weiteren gibt es wieder viel Wissenswertes an den einzelnen Ständen der fünf Sozialversicherungsträger zu erfahren. Die beliebte Gesundheitsstraße sowie das Gewinnspiel mit tollen Preisen runden das Angebot ab.

Der Eintritt zum Genusstag ist wie immer gratis. Vor Ort besteht auch die Möglichkeit sich eine Handysignatur ausstellen zu lassen. Bitte dafür einen gültigen Lichtbildausweis und das Smartphone mitbringen!

Die fünf Sozialversicherungsträger freuen sich auf Ihren Besuch – bei der Info-Tour im Vorfeld und/oder beim Genusstag in Kapfenberg. Weitere Informationen zur Veranstaltung bekommen Sie auf der gemeinsamen Website: www.gesundimmuerztal.com.

