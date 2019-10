ImmoFokus: Sonderausgabe „Austria“ zur Expo Real 2019

Linz (OTS) - Wie ist es derzeit um den Wirtschaftsstandort Österreich bestellt? Wann platzt die Zinsbombe? Lohnt sich das Investment in Wohnimmobilien angesichts der schwelenden Debatte um eine gesetzliche Mietpreisbremse oder mieterfreundlicher Gesetze überhaupt noch? Und wie sieht die Klimakrise weltweit aus? Das und vieles mehr wird in der ImmoFokus-Sonderausgabe „Austria“ zur diesjährigen Expo Real 2019, die von 7. bis 9. Oktober in München stattfindet, thematisiert.

Die Expo Real ist Europas größte B2B-Fachmesse für Immobilien und Investitionen. Sie bildet die gesamte Wertschöpfungskette der internationalen Immobilienbranche ab. Mehr als 2.000 Aussteller aus 41 Ländern und mehr als 45.000 Teilnehmer aus 72 Ländern werden von 7. bis 9. Oktober 2019 in München erwartet. Das GNK Media House ist Medienpartner des Österreich-Standes von pia.pink und wartet mit einer ImmoFokus Sonderausgabe „Austria“ auf.

Der Wirtschaftsstandort Österreich steht auf den ersten Blick sehr gut da: Er bietet attraktive Rahmenbedingungen, Stabilität und Sicherheit, Steuervorteile und hat Mitarbeiter mit einer fundierten Ausbildung. Der Teufel steckt aber oft im Detail. Denn Österreich hat auch die sechsthöchste Steuer- und Abgabenquote der EU sowie die siebthöchste Staatsausgabenquote. Zudem hat Österreich die höchsten Sozialausgaben der EU pro Kopf. Warum sich Österreichs Wirtschaft der globalen Konjunktureintrübung nicht entziehen kann, die Wachstumsabschwächung dank der robusten Inlandsnachfrage aber moderat ausfällt? Das thematisiert Chefredakteur Michael Neubauer in der Expo-Sonderausgabe.

Aus den USA erreichen uns Meldungen, die das Ende der „Landlords“, der Hauseigentümer, voraussagen. Eine junge, demokratische Senatorin hat eine gesetzliche Mietpreisbremse auf den Weg gebracht. Warum? Die Mietpreise steigen schneller als das Lohnniveau. Die Vermieter haben zu viel Macht und treiben die Mieten nach oben, sagen die einen. Die Ansprüche der Mieter sind gestiegen und die hohen Mieten gerechtfertigt, sagen die anderen. Lohnt sich daher das Investment in Wohnimmobilien überhaupt noch und wie sieht die Situation dazu in Deutschland und Österreich aus? ImmoFokus-Redakteur Sebastian Luger beleuchtet einen sich entzündeten Diskurs darüber, ob man eine gesetzliche Mietpreisbremse braucht und stellt dabei die Gretchenfrage: Wer hat recht? Die Mieter oder die Vermieter?

Die Klimafrage ist spätestens seit den Schülerprotesten von „Fridays for Future“ zu einem der bestimmenden Themen des jungen 21. Jahrhunderts avanciert. Doch wie haben sich die Temperaturen in verschiedensten Teilen der Erde in den letzten 100 Jahren wirklich entwickelt? Dieser Frage geht eine mehrseitige Bilderstrecke auf den Grund.

Das und noch viel mehr gibt’s in der GNK Media House-Sonderausgabe zur Expo Real 2019 zum Nachlesen. Wir wünschen viel Spaß und spannende Unterhaltung bei der Lektüre!

Zum Immobilienmagazin „ImmoFokus“

Der ImmoFokus ist das Magazin für nachhaltige Immobilienwirtschaft und vermittelt Wissen für Immobilienprofis. Das Immobilienmagazin erreicht mit vier Ausgaben im Jahr und einer Auflage von 12.000 Stück je Erscheinung rund 45.000 immobilienaffine Leser in Österreich und im benachbarten Ausland. Zielgruppe sind Entscheidungsträger der Immobilienwirtschaft. Chefredakteur ist Michael Neubauer. Das Magazin wird herausgegeben vom GNK Media House, einem Verlag mit dem Fokus auf die Immobilienwirtschaft. Der Verlag sieht sich als Plattform für die Branche und setzt mit der ImmoRedaktion auf journalistische Qualitäten. Der Verlag wird geführt vom Chefredakteur Michael Neubauer sowie Philipp Kaufmann und ist Mitglied beim „Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverband“ (ÖZV).

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Luger

sebastian.luger @ media-house.at, Tel: +43.1.8130346-531

www.media-house.at