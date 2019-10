CAS beschleunigt Produktentwicklung mit neuen Lösungen für Spezialformulierungen

Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) - CAS, eine auf Lösungen für wissenschaftliche Informationen spezialisierte Geschäftseinheit der American Chemical Society, hat sein Produktportfolio um Formulus® erweitert. Die neue Lösung zielt darauf ab, Innovationen schneller zur Marktreife zu bringen, indem Formulierungswissenschaftler mit den notwendigen Fachinformationen versorgt werden. Nach Schätzungen verschlingt die Produktentwicklung 30 % der Gesamtkosten für Forschung und Entwicklung. Wirtschaftszweige wie Pharmazeutika, Agrochemikalien und Kosmetika sind bestrebt, die Innovation voranzutreiben und die Effizienz zu erhöhen. Formulus liefert die detaillierten Informationen, die Formulierer benötigen, um neue Ideen umzusetzen, Formulierungen in weniger Durchläufen zu optimieren und Probleme effektiver zu lösen.

Größte von Wissenschaftlern kuratierte Sammlung von Formulierungsdaten für Lösungen, die F&E effizienter machen

Neue formulierungsspezifische Lösung für die besonderen Anforderungen von Formulierern

Formulus stellt die weltweit größte Sammlung von Formulierungen bereit, die aus Fachzeitschriften, Patenten und Packungsbeilagen zusammengestellt wurden. In Kombination mit der einzigartigen CAS-Substanzsammlung, genauen Lieferantendaten und regulatorischen Ressourcen deckt Formulus den Informationsbedarf von Formulierern von A bis Z ab. Mit Formulus erhalten die Nutzer einen schnellen Einblick in die Formulierungslandschaft und können relevante Formulierungsansätze identifizieren und Inhaltsstoffe beschaffen.

"CAS arbeitet mit Hochdruck an Lösungen, um die Effizienz quer durch den Innovationszyklus zu verbessern", sagte Tim Wahlberg, CAS Vice President of Product Management and Strategy. "Unsere Lösungen versorgen Forscher schon seit langem mit wichtigen Erkenntnissen. Formulus erweitert unser Lösungsangebot, um die Entwicklungsphase zu verkürzen. Wir haben in den letzten 3 Jahren mit Formulierern kollaboriert und eine Informationslösung speziell für ihre besonderen Anforderungen und Abläufe entwickelt, damit Innovationen schneller zur Marktreife gelangen."

Kürzere Innovationszyklen durch aussagekräftige Daten, spezialisierte Technologie und Fachwissen

Die neue CAS-Formulierungssammlung wurde von Hunderten Wissenschaftlern kuratiert. Sie gibt klare Auskunft über die Inhaltsstoffe von Formulierungen und ihre Funktionen und stellt kritische Erkenntnisse für Formulierer bereit. Die Formulierungsdaten werden auch in den führenden CAS-Lösungen STNext® und SciFindern zur Verfügung gestellt. Das CAS-Lösungsportfolio ist für den kompletten F&E-Workflow konzipiert und stellt sicher, dass IP-Experten und Forscher komplexe Formulierungsdatensätze detailliert durchsuchen können, um kritische Patentinformationen zu identifizieren, Neuheiten zu bewerten und relevanten Kontext für die Entwicklung von Wirkstoffen zu erhalten. CAS-Formulierungen können auch für hausinterne Projekte und Anwendungen lizenziert werden.

"Produktentwicklung und Wissen sind untrennbar miteinander verbunden; empirische Daten liefern Orientierungshilfe. Formulus hat mich bei meiner Arbeit effektiv unterstützt", erklärte Barry Fanning, Ph.D., Senior Scientist, The Andersons, Inc. "Mit den ausgeklügelten Suchfunktionen kann ich die gesamte Literatur effektiver nach Antworten durchforsten und im Labor mit einer aussagekräftigeren Datengrundlage arbeiten."

Formulierungen spielen eine entscheidende Rolle, um sichere und wirksame neue Produkte auf den Markt zu bringen. Formulus unterstützt die Innovation und stellt sicher, dass Formulierer die Entwicklungsphase mit maximaler Effizienz beginnen. Über 70 % der Formulierer, die Formulus getestet haben, sagten aus, dass sie damit schneller und gründlicher recherchieren konnten. Das spart Zeit und Ressourcen bei der Optimierung einer Formulierung von frühen klinischen Studien bis zum endgültigen verkehrsfähigen Produkt.

Informationen zu CAS

CAS, eine Geschäftseinheit der American Chemical Society, arbeitet mit Organisationen für Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt zusammen, um umsetzbare wissenschaftliche Erkenntnisse zu liefern, die der Planung, Innovation und dem Schutz von Erfindungen dienen und dabei helfen vorherzusagen, wie sich neue Märkte und Chancen entwickeln werden. Wissenschaftliche Forscher, Patentexperten und Führungskräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Sektor in aller Welt verlassen sich bei Forschungs- und Strategiefragen auf unsere Lösungen und Dienstleistungen. Mit einzigartigen Inhalten, spezialisierten Technologien und unübertroffenem Fachwissen entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die Ihrer Organisation einen Informationsvorsprung verschaffen. Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung weiß niemand mehr über wissenschaftliche Informationen als CAS. Weitere Informationen unter www.cas.org.

