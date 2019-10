Mit EMSculpt bei OmniMed zu mehr Muskeln und weniger Fett

OmniMed, die Ordination für Ästhetik in Eisenstadt und Linz, bietet mit EMSculpt das einzige nicht-invasive Verfahren, das gleichzeitig Muskeln auf- und Fett abbaut.

Eisenstadt/Linz (OTS) - Im Jahr 2018 lancierte der tschechische Medizingerätehersteller BTL das EMSculpt-Verfahren in den USA. Dort wurde die innovative Methode auch von der Arzneimittelbehörde FDA (Food & Drug Administration) als medizinisches Verfahren zugelassen. Bei EMSculpt handelt es sich um das einzige nicht-invasive Verfahren, das gleichzeitig Muskeln aufbaut und Fett reduziert. Dafür kommt die so genannte HIFEM-Technologie (High Intensity Focused Electromagnetic) zum Einsatz. EMSculpt arbeitet also nicht mit Wärme oder Kälte wie andere Methoden am Markt, sondern nutzt ein elektromagnetisches Feld. Anwenden lässt sich das moderne Verfahren am Bauch und am Gesäß. Nach vier Behandlungen erreichen Patienten im Durchschnitt 16 % Muskelzuwachs und 19 % Fettabbau. In Österreich bietet OmniMed, die Ordination für Ästhetik EMSculpt an seinen beiden Standorten in Eisenstadt und Linz an. Ein Behandlungspaket aus vier Sitzungen zu je 30 Minuten kostet pro behandelter Körperregion 1.400 €. Eine Auffrischungssitzung nach rund sechs Monaten kommt auf 350 €.

Rückfragen & Kontakt:

OmniMed | Ordination für Ästhetik

+43/676/477 78 29 | office @ omnimed.at

www.omnimed.at