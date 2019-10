TmaxSoft ernennt neuen Global CEO und President

Gyeonggi-Do, Südkorea (ots/PRNewswire) - TmaxSoft, ein globaler Software-Innovator und Anbieter von Mainframe-Rehosting-, RDBMS- und Middleware-Lösungen zur Unterstützung von Unternehmen bei der Nutzung kritischer Daten, gab heute die Ernennung von Kv Suresh zum Global CEO und President bekannt. Er wird in dieser Rolle die Strategie von TmaxSoft für Vertrieb, Serviceleistungen und operativen Betrieb erarbeiten und umsetzen. Kv Suresh war bis vor kurzem als Global Head of Enterprise Application Services and Modernization bei Wipro Limited tätig.

TmaxSoft ernennt Kv Suresh zum Global CEO

Daeyeon Park, Chairman und Gründer, sagte zu dieser Ernennung: "Wir sind hoch erfreut, dass Kv Suresh zu uns kommt, um seine umfassende Erfahrung in Unternehmens- und Mitarbeiterführung, Technologie sowie betriebswirtschaftlichen Kompetenzen bei TmaxSoft einzubringen und unser Unternehmen bei der weiteren Expansion unserer Produktführerschaft in den globalen Märkten zu unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die beste Führungskraft in der Branche gewählt haben, um das Wachstum und die Marktführerschaft von TmaxSoft im Zeitalter der Cloud weiter voranzutreiben."

"Ich fühle mich zutiefst geehrt, zur Familie von TmaxSoft gehören zu dürfen, die auf der Grundlage der Vision von Professor Park so kompetent geleitet wird. Als neuer Global CEO und President freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit unserem Vorstand, unserem Führungsteam und unseren überragenden Mitarbeitern, während wir das Unternehmen zu noch größeren Erfolgen führen werden", sagte Kv Suresh.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Branche ist Kv Suresh eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, die in allen Geschäftsbereichen auf eine starke Erfolgsbilanz auf internationaler Ebene verweisen kann. Vor seiner jüngsten Position bei Wipro Limited war er in Führungsrollen bei Accenture, Tata Consultancy Services (TCS) und Hexaware tätig, wo er die Verantwortung für Strategiemanagement, Geschäftsentwicklung, Vertrieb und operativen Betrieb trug.

Informationen zu TmaxSoft

TmaxSoft ist ein globaler Software-Innovator mit Fokus auf Cloud-, Infrastruktur- und Legacy-Modernisierung. TmaxSoft entwickelt Lösungen, die CIOs tragfähige Alternativen zur Unterstützung ihrer globalen IT-Infrastruktur bieten und damit Wettbewerbsvorteile für Unternehmen sichern. TmaxSoft wurde 1997 in Südkorea gegründet und beschäftigt heute über 1.000 Mitarbeiter in 20 Strategiezentren weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.tmaxsoft.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com /media/1003465/TmaxSoft_Kv_Suresh.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Kelly McClure

kelly.mcclure @ tmaxsoft.com