Wien feiert die Generation 60plus – Monat der SeniorInnen im Rathaus eröffnet

Stadtrat Peter Hacker: „Zahlreiche Highlights für die Generation 60plus“

Wien (OTS) - Am internationalen Tag der älteren Generation startet Wien in den Monat der SeniorInnen 2019. Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert die Stadt im Oktober die Generation 60plus. Den Startschuss gaben Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport und die SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien, Dr.in Susanne Herbek, beim großen Opening des Monats der SeniorInnen im Wiener Rathaus. Durch den Tag führte Dragqueen Tamara Mascara.

„Das Älterwerden gehört zum Leben dazu, und immer mehr Menschen begreifen diesen Prozess als Bereicherung. Als Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport ist es mir ein großes Anliegen, dass die Stadt Wien das Leben aller Bewohnerinnen und Bewohner bereichert, mit dem Monat der SeniorInnen setzen wir zahlreiche attraktive Highlights für die Generation 60plus“, sagt Stadtrat Peter Hacker.

Wiener Bevölkerung wird älter: 2030 sind vier von zehn WienerInnen über 60 Jahre alt



Etwa 1,9 Millionen Menschen leben aktuell in Wien, rund 400.000 davon sind mindestens 60 Jahre alt. Auf Basis von Prognosen der Wiener Magistratsabteilung 23 wird die Bevölkerungsgruppe 60plus bis zum Jahr 2030 um etwa 25 Prozent wachsen, während die Gesamtbevölkerung Wiens nur um fünf Prozent zunehmen wird. Im Jahr 2030 wird voraussichtlich jede vierte WienerIn über 60 Jahre alt sein.

„Wien ist in jeder Lebensphase die lebenswerteste Stadt der Welt – und das soll sie auch bleiben. Dabei müssen wir den Begriff des Altwerdens völlig neu denken. Jemand der heute 60 ist, ist wesentlich aktiver als es die Generationen davor im selben Alter waren. Darauf reagiert die Stadt. Im Monat der SeniorInnen zeigen wir, was Wien für die Menschen in der nachberuflichen Lebensphase zu bieten hat“, sagt Dr.in Susanne Herbek, SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien.

Informations-Offensive der Stadt Wien im Oktober



Den Bedürfnissen der WienerInnen 60plus wird die Stadt mit zahlreichen Angeboten und Aktivitäten gerecht und lädt zum neunten Mal zum Monat der SeniorInnen. Im Oktober finden in der ganzen Stadt Events und Aktivitäten für Wienerinnen und Wiener in der nachberuflichen Lebensphase statt. Unter anderem sind die Wiener Linien, das ZOOM Kindermuseum, das Filmcasino, das Junge Volkstheater, die Helfer Wiens, die VHS, die MA 48, Wien leuchtet, das Rapideum, das Chocolate Museum Vienna, die ÖBB, das Generationencafé Vollpension, die Yamaha Music School, das Frauenservice Wien und der FSW mit Veranstaltungen dabei.

FSW-Geschäftsführerin Anita Bauer: „In erster Linie soll der Monat der SeniorInnen Lust auf die vielen Aktivitäten in Wien machen. Für Menschen, die selbst oder deren Angehörige Pflege brauchen, ist der FSW da und informiert in den Tageszentren mit Veranstaltungen über sein Pflege- und Betreuungsprogramm.“

Das gesamte Programm gibt es online auf senior-in-wien.at. Fotos der Veranstaltung werden bei Bedarf gerne zur Verfügung gestellt.



Über den Monat der SeniorInnen

Gemeinsam was erleben! Unter diesem Motto bieten Wiener Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen im Oktober 2019 eine Reihe von Veranstaltungen, die sich speziell an aktive Menschen in der nachberuflichen Lebensphase richten. Das Team der SeniorInnenbeauftragten der Stadt Wien hat gemeinsam mit KooperationspartnerInnen ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Einrichtungen und Unternehmungen der Stadt (z.B. Magistratsabteilungen, FSW, Wiener Wohnen), gemeinnützige Organisationen und Unternehmen, die sozial nachhaltig agieren, bieten Veranstaltungen für die Zielgruppe 60plus an. Von 1. Bis 31. Oktober finden täglich Events und Aktivitäten statt, die dazu einladen, das vielfältige Angebot der Stadt Wien neu, wieder oder noch intensiver kennenzulernen. Das detaillierte Programm gibt es online auf senior-in-wien.at

Über die SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien

Seit Jänner 2017 ist Dr.in Susanne Herbek SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien. Als Vermittlerin zwischen Gesellschaft, Stadt und Politik ist sie das Sprachrohr der aktiven WienerInnen in der nachberuflichen Lebensphase. Neben der Interessenvertretung ihrer Generation ist ihr die Darstellung und Kommunikation der Diversität der Gruppe der SeniorInnen ein großes Anliegen. Eine ihrer Initiativen ist der Monat der SeniorInnen, mit dem sie einerseits das Angebot der Stadt und andererseits das Selbstbild von Menschen in der nachberuflichen Lebensphase vermitteln möchte. Mehr über die Aktivitäten der SeniorInnenbeauftragten der Stadt Wien auf senior-in-wien.at

