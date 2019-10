TPA feiert 40jähriges Jubiläum im Gründungsort Langenlois

Niederösterreich als Basis der Erfolgsgeschichte des Unternehmens

Unsere sechs Standorte in Niederösterreich sind deshalb so entscheidend, weil hier die Wurzeln unseres Unternehmens sind und wir auch gerne weiter an der enormen Dynamik des Wirtschaftsstandortes mitwirken. Leopold Brunner

Der Mut und Weitblick, neue und unkonventionelle Wege zu gehen, kennzeichnete von Beginn an den Erfolgsweg von TPA Leopold Brunner

Der tolle Einstieg in Langenlois war enorm wichtig Gerhard Burger

Zunächst wurde der Standort in Langenlois auf 20 Mitarbeiter ausgebaut, gleichzeitig startete die Expansion in Österreich und ab den 1990er Jahren weiter ins Ausland. Und jedes einzelne Jahr der Unternehmensgeschichte war interessant und spannend Gerhard Burger

Der Wirtschaftsstandort Niederösterreich hat sich mit 47% Wachstum seit 2005 toll entwickelt. Immer mehr Forschungs- und Hightech-Betriebe, aber auch Hochschulen siedeln sich hier an. Basis für den wirtschaftlichen Erfolg des Bundeslandes, und auch von TPA, sind aber die zahlreichen erfolgreichen KMU Leopold Brunner

Langenlois (OTS) - Über 400 Gäste, Livemusik und feinste Schmankerl: Das Geburtstagsfest von TPA am 26. September 2019 im Loisium in Langenlois ging mit bester Feierlaune über die Bühne. Partner und Mitarbeiter, Kunden und Freunde des Unternehmens blickten gemeinsam auf die beeindruckende Erfolgsgeschichte eines der größten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Österreichs zurück. Die TPA-Partner Leopold Brunner, Gerhard Burger und Karl Schwarz standen ORF-Moderatorin Julia Schütze Rede und Antwort und machten klar, warum Niederösterreich auch vier Jahrzehnte nach der Gründung des Unternehmens zentraler Anker für den Erfolg ist.

Im niederösterreichischen Langenlois startete vor genau 40 Jahren die Erfolgsgeschichte: 1979 als Zwei-Personen-Kanzlei gegründet, entwickelte sich TPA zur international erfolgreichen Unternehmensgruppe mit 1.500 Mitarbeitern und 30 Standorten in 12 Ländern. Gemeinsam mit ihrem Team und den Kunden ließen die Partner die ersten vier Jahrzehnte Revue passieren.

„ Der Mut und Weitblick, neue und unkonventionelle Wege zu gehen, kennzeichnete von Beginn an den Erfolgsweg von TPA “, betonte der Standortleiter von St. Pölten und Lilienfeld, Leopold Brunner. „ Der tolle Einstieg in Langenlois war enorm wichtig “, blickte Gerhard Burger, „Hausherr“ in Langenlois, Schrems und Zwettl, zurück. Er begeht heuer auch ein persönliches Jubiläum, ist er doch seit 30 Jahren als Partner von TPA für die erfolgreiche Entwicklung mit verantwortlich. „ Zunächst wurde der Standort in Langenlois auf 20 Mitarbeiter ausgebaut, gleichzeitig startete die Expansion in Österreich und ab den 1990er Jahren weiter ins Ausland. Und jedes einzelne Jahr der Unternehmensgeschichte war interessant und spannend “, zieht Burger Bilanz. Den ganz speziellen TPA-Spirit hob Karl Schwarz, verantwortlich für den TPA-Standort Krems, hervor. Die Kommunikation auf Augenhöhe und die Fähigkeit, genau zuzuhören, seien die wichtigsten Erfolgsrezepte in der Zusammenarbeit mit den Kunden.

Expansionskurs geht weiter

Auch der Blick in die Zukunft durfte nicht fehlen: Die (noch) weißen Flecken auf der österreichischen TPA-Landkarte werden geschlossen, kündigte Karl Schwarz an. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die passenden Partner etwa in Salzburg gefunden werden und TPA in jedem Bundesland vertreten ist. Die Expansion in Mittel- und Südosteuropa ist für TPA ebenfalls noch keineswegs abgeschlossen.

Klar wurde an diesem stimmungsvollen Abend aber auch: Ohne das „Fundament Niederösterreich“ ist TPA nicht vorstellbar. „ Der Wirtschaftsstandort Niederösterreich hat sich mit 47% Wachstum seit 2005 toll entwickelt. Immer mehr Forschungs- und Hightech-Betriebe, aber auch Hochschulen siedeln sich hier an. Basis für den wirtschaftlichen Erfolg des Bundeslandes, und auch von TPA, sind aber die zahlreichen erfolgreichen KMU “, betonte Leopold Brunner: „ Unsere sechs Standorte in Niederösterreich sind deshalb so entscheidend, weil hier die Wurzeln unseres Unternehmens sind und wir auch gerne weiter an der enormen Dynamik des Wirtschaftsstandortes mitwirken. “

Hier geht es zum Video des Events.



TPA setzte ab den 1990er Jahren voll auf Expansion. 14 Standorte in Österreich mit insgesamt 650 Mitarbeitern entstanden, zuletzt seit Jänner 2019 der Standort Linz. Auch in Mittel- und Südosteuropa wuchs das Unternehmen kräftig und ist aktuell neben Österreich in elf weiteren Ländern vertreten. Jüngst hat TPA seine Präsenz auf dem polnischen Markt weiter verstärkt. Durch die Übernahme von Moore Stephens Central Audit im September gehört TPA nun zu den größten Beratungsunternehmen in Polen.

Gemeinsam in die Zukunft

Viele Wegbegleiter dieser erfolgreichen Entwicklung feierten bis nach Mitternacht im Loisium mit dem Team von TPA. Neben kulinarischen und musikalischen Genüssen konnten die Gäste eine virtuelle Tour durch die Unternehmensgeschichte von TPA unternehmen und der beeindruckenden WeinWelt in den Tiefen der bis zu 900 Jahre alten Keller einen Besuch abstatten.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA feiert 2019 40jähriges Bestehen und ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell

Leitung Unternehmenskommunikation

Tel. +43 (0) 1 58835-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles Vaello, MAS

Corporate Communications

Tel. +43 (0) 1 58835-217

isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at