Die ORF Lange Nacht der Museen im KHM-Museumsverband

Samstag, 5.10.: Umfangreiches Programm für die ganze Familie in den Sammlungen und Häusern des KHM – Neue Burg von Weltmuseum bis Haus der Geschichte komplett geöffnet

Wien (OTS) - Die ORF-Lange Nacht der Museen findet am kommenden Samstag, den 5.10.2019, bereits zum 20. Mal statt und der KHM-Museumsverband bietet auch diesmal wieder in seinen Häusern und Sammlungen unter dem Motto MUSEUM FÜR ALLE ein vielfältiges Programm an. Mit dabei sind heuer das Kunsthistorische Museum, die Hofjagd- und Rüstkammer, die Sammlung alter Musikinstrumente, das Ephesos Museum, die Kaiserliche Schatzkammer, das Weltmuseum Wien, das Theatermuseum und Schloss Ambras Innsbruck.

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN

Im Kunsthistorischen Museum können sich BesucherInnen bereits einen Vorgeschmack auf die ab 15.10. zu sehende Herbstausstellung "Caravaggio & Bernini. Entdeckung der Gefühle" holen: Gemäldegalerie-Direktor Stefan Weppelmann bietet um 19 Uhr eine Spezialführung zu Werken des Barock an.

Im Bassano Saal kann man bei der Schauwerkstatt der Plattform Wiener Kunsthandwerk den Kunsthandwerkern über die Schulter blicken und so die faszinierende Handwerkskunst entdecken, die sich auch hinter den einzigartigen Objekten unserer Sammlungen verbirgt. Highlight-Führungen laden zu jeder halben Stunde in die Kunstkammer, die Gemäldegalerie, die Antikensammlung und die Ägyptisch-Orientalische Sammlung ein. Um 20 Uhr und 22 Uhr wird auch jeweils eine Tour durch die Sammlungen auf Englisch angeboten. Junge BesucherInnen können sich bei Kinderführungen und im Kinderatelier auf eine „Weltreise durchs Museum“ begeben, die vom alten Ägypten bis nach Amsterdam führt.

Für alle, die sich zwischendurch etwas ausruhen und stärken wollen, hat die Dorotheum-Lounge in der Kuppelhalle die ganze Lange Nacht lang geöffnet. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ein Jazzquintett mit internationaler Top-Besetzung.

NEUE BURG: Promenieren wie zu Kaisers Zeiten!

Ein ganz besonderes BesucherInnenerlebnis bietet in diesem Jahr die Neue Burg am Heldenplatz im Rahmen der Langen Nacht der Museen: Mit ihrem Lange-Nacht-Ticket können BesucherInnen an diesem Abend ohne Einschränkung über die prachtvolle Prunkstiege des historischen Gebäudes und durch alle dort ansässigen Museen und Sammlungen flanieren. Besucher sind eingeladen durch das Haus der Geschichte Österreich, das Weltmuseum Wien, das Ephesos Museum, die Hofjagd- und Rüstkammer und die Sammlung alter Musikinstrumente zu schlendern und tausende Jahre voll spannender Geschichte und Geschichten zu entdecken!

In der Sammlung alter Musikinstrumente können BesucherInnen Konzerte zum Thema „Frauen und Musik“ erleben, gespielt auf einem Hammerflügel aus der innovativen Werkstatt der Klavierbauerin Nannette Streicher. Es spielen um 19.30 Uhr Elzbieta Wiedner-Zajac, um 20.30 Uhr Birgit Streicher und um 21.30 Uhr Ines Schüttengruber. Zudem werden Überblicksführungen durch die Sammlung angeboten.



Die Hofjagd- und Rüstkammer präsentiert prächtige Rüstungen und Prunkwaffen und bietet an diesem Abend spezielle Familienführungen und Kinderführungen durch die Sammlung an. Zudem sorgt auch heuer wieder die Gruppe „Dreynschlag“ für viel Unterhaltung und eindrucksvolle Kampfszenen in ritterlicher Manier.

Das Ephesos Museum ist mit seiner neu adaptierten Aufstellung heuer erstmals wieder dabei und bietet Überblicksführungen durch die Sammlung an. Die Darsteller der Gruppe „Gentes Danubii & Hetairoi“ zeigen Anschauliches aus dem Alltagsleben im antiken Griechenland und Persien. Eine Mitmachstation lädt ein, unter dem Titel „Bunte Helden: Farbigkeit antiker Grabdenkmäler“ das Heroon von Trysa und lykische Grabarchitektur näher kennen zu lernen.

WELTMUSEUM WIEN

Mit einem bunten und vielfältigen Programm lädt das Weltmuseum Wien in der Langen Nacht der Museen zu sich ein: „Come & go“-Kurzführungen werden zu jeder halben Stunde in wechselnden Sälen angeboten, darüber hinaus geben KuratorInnen vertiefende Einblicke in die ethnologischen Sammlungen. Wer Lust hat macht bei der Origami-Challenge mit: Eine japanische Legende besagt, dass für jene, die 1000 Kraniche falten, ein Wunsch in Erfüllung geht. Junge BesucherInnen können sich im Kaleidoskop Atelier von Objekten inspirieren lassen und ihre persönlichen Erinnerungsstücke kreieren.

THEATERMUSEUM

Das Theatermuseum bietet Führungen durch die aktuellen Ausstellungen „Alles tanzt. Kosmos Wiener Tanzmoderne“ und „Die Spitze tanzt. 150 Jahre Ballett an der Wiener Staatsoper“ an und präsentiert darüber hinaus ein umfangreiches Programm: Unter dem Titel „Kleider machen Leute“ können BesucherInnen in originalgetreue Kostüme schlüpfen, Kinder und alle Spielfreudigen können bei speziellen Workshops ihre Schatten tanzen lassen und Studierende des Instituts für angewandtes Theater untersuchen in der Performance „Ertanzte Perspektiven“ spielerisch die Bedingungen von Bewegung und Tanz sowie ihre Wirkungszusammenhänge.

KAISERLICHE SCHATZKAMMER WIEN

Bei Highlight-Führungen durch die bedeutendste Schatzkammer der Welt können BesucherInnen kostbare Preziosen und Insignien aus tausend Jahren abendländischer Geschichte bewundern: Hier, im ältesten Teil der Hofburg (13. Jahrhundert), findet man nicht nur die hochmittelalterliche Krone des Heiligen Römischen Reiches und die 1602 entstandene spätere österreichische Kaiserkrone, sondern auch Teile des Burgunderschatzes aus dem 15. Jahrhundert, den Schatz des Ordens vom Goldenen Vlies sowie legendäre Kostbarkeiten aus dem Besitz der Habsburger – darunter ein fast zweieinhalb Meter langes „Einhorn“ und die sogenannte Heilige Lanze.

SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK

Schloss Ambras Innsbruck ist eine der schönsten Sehenswürdigkeiten Tirols und zählt zu den bedeutendsten und ältesten Museen weltweit. BesucherInnen können in der Langen Nacht der Museen ein umfangreiches Führungsprogramm durch die Sammlungen und aktuellen Sonderausstellungen erleben und so das unvergleichliche Renaissance-Juwel und die berühmten Rüstkammern und die Kunst- und Wunderkammer Erzherzog Ferdinands II. (1529–1585) näher kennen lernen.



Das komplette Programm mit allen Uhrzeiten der Führungen und Programmpunkte in allen Häusern des KHM-Museumsverbands finden Sie hier: http://www.khm.at/langenacht

Tickets:

€ 15 / € 12 ermäßigt (Ö1-Club-Mitglieder, SchülerInnen, StudentInnen, SeniorInnen, Menschen mit Behinderung und Präsenzdiener). Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahre ist frei.

Vorverkauf: Ab sofort an allen unseren Museumskassen sowie unter https://langenacht.orf.at/

Lange Nacht der Museen im KHM-Museumsverband

Datum: 05.10.2019, 18:00 - 23:55 Uhr

Ort: Kunsthistorisches Museum (KHM)

1010 Wien, Österreich

Url: https://www.khm.at/erfahren/kunstvermittlung/orf-lange-nacht-der-museen-2019/

