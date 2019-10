ORF III am Mittwoch: Dokupremieren-Doppel über Südtirol in „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“

Außerdem: „Telemedizin“ – die virtuelle Gesundheitsversorgung in „treffpunkt medizin“ und „MERYNS sprechzimmer“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information führt am Mittwoch, dem 2. Oktober 2019, mit zwei Dokupremieren nach Südtirol. Die „Heimat Österreich“-Produktion „Südtirol – Leben unter den Felsen“ (20.15 Uhr) zeigt die Region mit ihren hochalpinen Bergketten und tief eingeschnittenen Tälern. Doch was auf Postkarten pittoresk und romantisch aussieht, verlangt der Bevölkerung in einer gewissen Seehöhe oft ein hartes und karges Leben ab. Maschinen sind im steilen Gelände nur bedingt einsetzbar, am Ende ist es oft der Mensch, der sich Wind, Wetter und der schweren körperlichen Arbeit exponieren muss. Stefan Nicolini zeigt u. a. die Fischer vom Kalterer See, die Federkielsticker im Sarntal und die Tradition des Scheiben-Schlagens, bei dem glühende Birkenscheiben ins Tal geschleudert werden.

Anschließend begibt sich die „Land der Berge“-Neuproduktion von Hans Jöchler nach „Südtirol – Durch den Vinschgau nach Meran“ (21.05 Uhr). Der Vinschgau erstreckt sich im Westen Südtirols über 80 km vom Reschenpass bis hin zur Kurstadt Meran. Neben unzähligen historischen Bauten wie dem Kloster Marienberg, der höchstgelegenen Abtei Europas oder den jahrhundertealten Waalwegen in den Bergen warten bezaubernde Täler mit prächtigen Apfel -und Marillenbäumen.

Ab 21.55 Uhr widmet sich ORF III der digitalen Welt der Medizin. In „treffpunkt medizin“ führt TV-Arzt und Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen durch die Doku „Dr. med. Tele Medizin: Wird Gesundheit digital?“ (21.55 Uhr). Der Herzschrittmacher ist in der Gesellschaft bereits „Normalität“, wie sieht es aber mit Diagnose und Therapie aus, die ein Computer „errechnet“? Werden Teletherapie und Telemonitoring in einer immer älter werdenden Gesellschaft und in Zeiten überfüllter Arztpraxen DAS Mittel der (Arzt-)Wahl?

Danach diskutiert Siegfried Meryn in „MERYNS sprechzimmer: Online oder Ordination? Chancen und Nebenwirkungen der Telemedizin“ (22.45 Uhr) mit Expertinnen und Experten aus Medizin, Gesellschaft und Forschung über die aktuellen Entwicklungen, sowie über das Potenzial und die Risiken, die in einer virtuellen Gesundheitsversorgung liegen.

