EANS-News: AGRANA auf der ANUGA in Köln

Wien - Der österreichische Nahrungsmittelkonzern AGRANA präsentiert sich auf der ANUGA, der weltgrößten Fachmesse für Lebensmittel und Getränke in Köln (5. - 9. Oktober 2019, Halle 10.2 | Stand D031) mit seinem breiten Produktsortiment in den Bereichen Frucht, Stärke und Zucker. Auf der Fachmesse werden rund 165.000 Besucher aus 190 Ländern erwartet.

AGRANA zeigt eine breite Range an innovativen Produkten für die unterschiedlichsten Kundensektoren. Aus dem Bereich Fruchtzubereitungen stellt das Unternehmen seine neuesten Produktlösungen für Joghurt, Speiseeis, Backwaren und die Food Service Industrie vor. Ebenso umfasst das breite AGRANA-Frucht Portfolio Brown Flavors, Frucht-Spezialitäten für Snacking und würzige Zubereitungen. Bei der Produktentwicklung spiegeln sich auch aktuelle Ernährungs- und Verbrauchertrends wie "auf Pflanzen basierende Ernährung" und "Genuss" wider.

AGRANA-Stärke, weltweit bekannt für ihr GVO-freies und umfassendes Bio-Stärke-Portfolio basierend auf den Rohstoffen Mais, Kartoffeln und Weizen, konzentriert sich auf trendige Innovationen in Form von komplexen Kohlehydraten für Sportler und geriatrische Nahrung sowie Bio-Kartoffelfasern für ballaststoffreiche Ernährung, nebst weiteren Bio-Kartoffel-Veredelungsprodukten.

Aus dem Segment Zucker rundet die breite Produktrange von rund 30 verschiedenen Spezialsorten der Marke "Wiener Zucker" - von den Klassikern Feinkristall- und Staubzucker über Backzucker, Gelbzucker, Gelierzucker und Sirupzucker zum Einkochen bis hin zu zahlreichen Varianten in Bio-Qualität - AGRANAs Messeauftritt ab. Bei allen "Wiener Zucker"-Sorten garantiert der transparente Herstellungsprozess auch Gentechnik-Freiheit vom agrarischen Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dies bescheinigt auf jeder Wiener Zucker-Packung auch das von der ARGE Gentechnik-frei vergebene Kontrollzeichen "Ohne Gentechnik hergestellt". Die Marke "Wiener Zucker" steht darüber hinaus auch für österreichische Her­kunft. Denn nur mit "Wiener Zucker" ge­nießt man "die Zuckerseiten Österreichs".

Showkochen mit "Cooking Catrin"

Um den Messebesuchern die Möglichkeit zu bieten, die breite AGRANA Produktpalette mit allen Sinnen zu erleben, wird die beliebte Food Bloggerin "Cooking Catrin" am AGRANA-Messestand mit AGRANA-Produkten kulinarische Leckerbissen zubereiten.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.200 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 57 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,4 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke ein bedeutender Produzent von kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol. AGRANA ist außerdem heute das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com [https:// www.agrana.com/] zur Verfügung.

