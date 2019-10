5. Bezirk: Ein Sir spielt „Echt gute böse Lieder“ am 3.10.

Wien (OTS/RK) - Robert Leopold Fischer ist Organisator der Konzert-Reihe „Frauen:Musik“ und bittet aber auch hin und wieder Herren auf die Bühne im einstmaligen Nachtlokal „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117): Am Donnerstag, 3. Oktober, verwöhnt dort ab 19.30 Uhr der Wiener Musikus „Sir TraLaLa“ (alias David Hebenstreit) seine geneigte Zuhörerschaft mit feinem Liedergut aus dem im September 2018 veröffentlichten Album „Echt gute böse Lieder“ (Monkey Music) und manch anderen Wohlklängen. Der Tonträger ist jetzt exakt 1 Jahr alt und deshalb hat der findige Herr Fischer ein „Spezielles Geburtstagskonzert im intimen Rahmen“ auf die Beine gestellt. Projekt-Partner ist der Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“. Der Zutritt ist frei. Spenden sind erwünscht. Mehr Informationen dazu: Telefon 332 26 94 („Aktionsradius Wien“).

Konzert-Tipp: „Frauen:Musik“ mit Duy und Sky am 4.10.

Das nächste Konzert in der beliebten Reihe „Frauen:Musik“ folgt sogleich: Am Freitag, 4. Oktober, stellen sich im Etablissement „Arena Bar“ in der Margaretenstraße 117 die beachtenswerten heimischen Tonkünstlerinnen Barbara Duy und Ben Sky ein. Barbara Duy ist eine aufstrebende Sängerin und Liederschreiberin, die neben eigenen Kompositionen allerhand „Cover-Versionen“ bekannter Stücke anderer Tonsetzer gekonnt interpretiert. Ben Sky war im Juli im Rahmen des „Jazz Fest Wien“ zu Gast auf der Bühne „summerstage“ und erhielt viel Beifall für ihre Nummern aus dem Album „Secret Garden“. Beim Auftritt im vormaligen Varietee in Margareten wird dies gewiss genauso sein. Beginn: 19.30 Uhr. Einlass: ab 19.00 Uhr. Eintritt: Spenden. Koordinator und Conférencier: Robert Leopold Fischer. Unterstützer des Konzerts ist die Vereinigung „Aktionsradius Wien“. Erteilung von Auskünften per E-Mail: office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

Musiker „Sir TraLaLa“ (David Hebenstreit):

www.hebenstreit-david.net/

Plattenfirma „Monkey Music“:

www.monkeymusic.at/sir-tralala-echt-gute-boese-lieder

Musikerin Barbara Duy („musicbooking“):

https://musicbooking.com/acts/barbara-duy

Musikerin Barbara Duy („Herzensklang“):

www.herzensklanghochzeitsmusik.at/ueber-mich/

Musikerin Ben Sky („Jazzfest Wien“):

www.jazzfest.wien/events/ben-sky/

Lokal „Arena Bar“:

www.arenabarvariete.at

Kultur-Termine im 5. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse