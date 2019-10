WK-Development: Reges Interesse an Wiener Luxusimmobilienprojekt THE SHORE bestätigt Bedarf an exklusivem Wohnraum

Wien (OTS) - Exklusives Wohnen ist gefragt. Exklusives Wohnen am Wasser noch mehr. THE SHORE, das neue Luxusimmobilienprojekt der WK-Development direkt an der Donau im 19. Bezirk in der Kuchelau, wird vom Markt sehr gut angenommen. Präsentiert erst Mitte September, sind die ersten Wohnungen bereits verkauft. Als einziges Grundstück an der Wiener Donau, das für Eigentumsprojekte verfügbar ist, entstehen hier auf 16.000 m2 111 Apartments, die auf zehn Villen aufgeteilt sind. Die Planung erfolgte durch Architektur-Consult. Der Baustart ist für November vorgesehen.

Maxim Zhiganov, CEO/CFO der WK-Development: „THE SHORE ist weit mehr als Wohnraum zum Leben. Als unvergleichliches Gesamtkonzept steht THE SHORE für ‚exceptional living‘ in einer der exklusivsten und schönsten Gegenden von Wien. Wir freuen uns sehr, in dieser einzigartigen Lage etwas ganz Besonderes am Markt für hochwertige Wohnimmobilien zu verwirklichen. Und das nur 15 Minuten vom Wiener Stadtzentrum entfernt.“

Die exklusive Vermarktung der Apartments erfolgt durch die WOHNkonzept Immobilien GmbH. Geschäftsführerin Daniela Schachinger: „Wohnraum am Wasser ist ein Privileg. Leben an der Donau eine seltene Möglichkeit. THE SHORE bietet die perfekte Antwort auf individuelle Wohnbedürfnisse. Vom großzügigen 2-Zimmer Apartment mit Garten, Loggia oder Terrasse bis hin zum Penthouse mit Dachterrassen. Ein exklusiver Concierge-Service on top komplettiert urbanen Lifestyle mit einer fantastischen Lage.“

„Living The Shore Way of Life“

THE SHORE ist ein Gesamtobjekt mit Grün- und Parkflächen und direktem Wasserzugang. In zehn Villen werden sich 111 Apartments mit smarter Technologie und hochklassigen Ausstattungselementen befinden. Die exklusive Lage von THE SHORE spiegelt auch das außergewöhnliche Lifestyle-Konzept wider: Es gibt u.a. Privatstrände und Badestege, Bootsliegeplätze sowie Sport- und Wellnessmöglichkeiten. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Detailinfos unter: https://www.theshore.at/ sowie http://www.wk-development.com/

