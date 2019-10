August-Bilanz: Niederösterreichs Tourismus weiter in Bestform

LR Bohuslav: Mit 932.300 Nächtigungen können wir uns über ein Spitzenergebnis freuen

St. Pölten (OTS/NLK) - Eine hervorragende Halbjahresstatistik, ein rekordverdächtiger Juli − und ein ebenso prächtiger August:

Niederösterreichs Tourismus befindet sich weiter auf Erfolgskurs. Die erste Hochrechnung weist einmal mehr ein sattes Plus von 4,1 Prozent bei den Nächtigungen auf. „Nach dem Rekordjahr 2018 und den äußerst vielversprechenden Zahlen in den ersten Monaten des heurigen Jahres, bringt auch der August ein hervorragendes Ergebnis. Mit 932.300 Nächtigungen und 394.900 Ankünften, das sind sogar plus 9,5 Prozent oder 34.400 Ankünfte mehr, können wir uns wieder einmal über Spitzenergebnisse im heimischen Tourismus freuen. Niederösterreich hat von Badespaß in sauberen Seen, Genussradeln auf Niederösterreichs Top-Radrouten, Wandern in herrlichem Bergpanorama, geschichtsträchtigen Ausflugszielen oder interessanten Museen für alle Wetterlagen etwas zu bieten, zur Stärkung warten gemütliche Wirtshäuser und geschützte Weinkeller“, so Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav erfreut.

Auch Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, ist überzeugt: „Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Bei uns findet man vom Abenteuerurlaub für Kinder über das spontane Radwochenende bis zum mehrwöchigen Gesundheitsurlaub eine riesige Auswahl an bequem und klimafreundlich erreichbaren Urlaubszielen. Und das wissen unsere Gäste zu schätzen, denn mittlerweile verbringen viele von ihnen auch ihren Sommerurlaub bei uns.“

Von Jänner bis August 2019 nächtigten rund 5,3 Millionen Gäste in Niederösterreich, das sind um 3,9 Prozent bzw. 196.700 Nächtigungen mehr als im Vorjahr. Die Gästezahlen aus dem Ausland sind hier besonders erfreulich: Waren es doch 1,9 Millionen Nächtigungen, das bedeutet ein Plus von 6,1 Prozent. Hier waren es vor allem Gäste aus der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen und Ungarn. Allen voran sind es hier aber natürlich Gäste aus Deutschland, die das überaus vielfältige kulturelle und kulinarische Angebot Niederösterreichs schätzen.

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Marcella Maurer-Tomschitz, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at, bzw. Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, www.niederoesterreich.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse