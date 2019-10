CLOUDINHOs „Your School Tool“: Erste „All in One Cloud“ aus Österreich im Schuleinsatz

Online-Tool für Informationsaustausch zwischen Lehrern, Schülern und Eltern im neuen Schuljahr gelauncht

Wien (OTS) - Mitteilungsheft, Infoblätter, ausgedruckte Wochenübersichten – und dann weiß in der ganzen Zettelwirtschaft erst recht niemand, ob es eine Hausübung gibt. Also muss die Whatsapp-Gruppe der Mütter herhalten...

Die Kommunikationswege im Schulalltag sind für alle Beteiligten aufreibend. Genau für diesen Bereich hat nun Österreichs erster „All in One Cloud“-Anbieter, CLOUDINHO (www.cloudinho.com), ein eigenes Online-Tool entwickelt, mit dem Übersicht, Transparenz und Abläufe zum Kinderspiel werden.

„Your School Tool“ ist ein virtueller Treffpunkt für Lehrer, Schüler und Eltern. Hier können in einer intuitiv zu bedienenden Struktur Aufgaben, Daten, Dokumente oder Termine vergeben, geteilt und eingesehen werden.

Dokumente und Videos werden geordnet abgelegt, Zugriffsmöglichkeiten gezielt zugeordnet. Nachrichten werden für alle sichtbar an eine Whiteboard geschrieben. Aufgaben können mit automatisiertem Kalender vergeben und ihre Fortschritte beobachtet werden. Und besonders sensible Dokumente sind in einem Hochsicherheitsbereich verwahrt.

CLOUDINHO verbindet dabei Tools und Features der modernen Cloud-Technologie mit der Privacy- und Datensicherheit österreichischer sowie europäischer Gesetze.

Bei ersten Schulen ist das „Your School Tool“ bereits im Einsatz. Prof. Mag. Thomas Preis vom Lehrkörper eines Gymnasiums: „Mit CLOUDINHO ersparen wir uns viel Zettelwirtschaft. Der Informationsfluss wird transparenter, und die relevanten Informationen sind für alle jederzeit einsehbar. Außerdem werden Schüler früh an moderne Arbeitsumgebungen gewöhnt.“

CLOUDINHO-Geschäftsführer Wolfgang Schwayda: „Wir haben CLOUDINHO als intuitiv zu bedienende Komplettlösung konzipiert, die in einer digitalisierten Welt das Leben leichter und sicherer machen soll – in Unternehmen genauso wie in Vereinen, Familien oder Schulen. Und das ab 3,99 € pro Monat.“

CLOUDINHO, die erste „All in One Cloud“ aus Österreich, ist als Projektmanagement-Tool bereits bei prominenten Kunden wie LG Electronics Deutschland GmbH Zweigniederlassung Österreich im Einsatz.

