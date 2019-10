Stadt Wien startet neues Traineeprogramm

Wien (OTS/RK) - Eine gut funktionierende Organisation lebt von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Stadt Wien engagiert sich mit zahlreichen Programmen, um kompetente und engagierte Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen und zu fördern. Eines davon ist das Traineeprogramm der Stadt Wien und ihrer Unternehmen - Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky und Personaldirektorin Martina Schmied begrüßen anlässlich des Starts des fünften Durchgangs die neuen auszubildenden Trainees.

„Mit diesem sehr erfolgreichen Trainee-Programm gibt die Stadt Wien jungen Menschen die Möglichkeit, in die verschiedenen Tätigkeitsfelder der Stadt und ihrer Unternehmen einzutauchen und diese besser kennen zu lernen“, betont Stadtrat Czernohorszky. „Nicht zuletzt ergibt sich dadurch auch die Chance der beruflichen Vernetzung!“ Die Stadt wiederum profitiert von den klugen Köpfen und deren Mitgestaltung, um Wien weiterhin als lebenswerte Stadt mit hohen Standards für die Bewohnerinnen und Bewohner erlebbar zu machen.

In Zeiten von Klimaerwärmung und dem Erfordernis, Städte und deren Technologien ressourcenschonender und umweltfreundlicher zu gestalten, hat die Stadt Wien den Schwerpunkt auf „Stadt & Nachhaltigkeit – Smart City Wien“ gesetzt. Bei der Auswahl der Trainees wurde besonderes Augenmerk auf Affinität zum Schwerpunkt bzw. zu urbanen Themen im Bereich der Smart City und zu gesellschaftlichem Engagement gelegt.

So wurden aus rund 300 Bewerbungen zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Zuge von Interviews und eines Assessment Centers ausgewählt, die aus den Bereichen Immobilienmanagement, Wirtschaftsrecht und Finanzen kommen und sich stark mit diesem Thema identifizieren. Sie werden im Rahmen ihrer Tätigkeit 15 Monate lang in je drei Stationen ihr Wissen vertiefen und praktische Erfahrungen in unterschiedlichen Organisationseinheiten der Stadt Wien sammeln.

Der Wissensaustausch und die Vernetzung zwischen den bestehenden Unternehmen stehen dabei ebenso im Vordergrund. So kann nicht nur von ausgetauschten Inhalten der besuchten Stationen profitiert werden, zudem nehmen auch zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Magistrat und einigen Unternehmen der Stadt Wien am Persönlichkeitsentwicklungs-Rahmenprogramm teil. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Projektmanagementausbildung sowie die Möglichkeit des Austausches mit führenden Persönlichkeiten der Stadt. Die angebotene Vernetzungsmöglichkeit mit den weiteren Trainee-Initiativen der Stadt Wien Unternehmen (Wien Energie und Wiener Linien) runden das Programm ab. Als Höhepunkt findet eine zweitägige Studienreise nach Brüssel statt.

Aufgrund des großen Erfolges konnten nun auch zwei neue Unternehmen der Stadt zur Mitwirkung gewonnen werden: Der Fonds Soziales Wien und der wohnfonds_ wien. Daneben beteiligen sich die Stadt Wien selbst, ihre Unternehmungen Wiener Wohnen und Wiener Krankenanstaltenverbund, die Wiener Stadtwerke, die Wien Holding, die Wirtschaftsagentur Wien, der Wiener Tourismusverband sowie der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds an dieser Initiative. (Schluss)

