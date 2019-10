FPÖ Komplott gegen die NOeB Mitarbeiter willkürlich und fragwürdig

FCG Franz Gosch: der Betriebsrat hat volle Unterstützung der Gewerkschaft

Wien (OTS/FCG) - Ein FPÖ Komplott gegen die Mitarbeiter der Nationalbank orten die Christlichen Gewerkschafter in der GPA-djp. Franz Gosch, Bundesgeschäftsführer der FCG dazu:

„Personalentscheidungen so zu treffen, wie am Wochenende von OeNB Gouverneur Robert Holzmann, erscheint mutwillig und entbehrt jeglicher Nachvollziehbarkeit. Das ist einem österreichischen Staatsunternehmen unwürdig“, so Gosch. Die unglaubliche Vorgangsweise von Gouverneur Holzmann in Absprache mit OeNB Direktor Eduard Schock ist ein Komplott der FPÖ Direktionsmitglieder gegen die Belegschaft.

Die FCG fordert Konsequenzen seitens des Generalrates. Ein Gespräch mit Präsidenten Harald Mahrer soll hier Klarheit für die Mitarbeiter der OeNB bringen. „Den Generalrat sowie den OeNB Präsidenten Harald Mahrer zu umgehen und im Dunkeln zu lassen, wenn es um hochrangige Personalentscheidungen geht, ist ein äußerst undemokratisches Vorgehen, das wir als ArbeitnehmerInnenvertretung nicht unkommentiert lassen können und wollen“, so der christliche Gewerkschafter weiter. „Solche Vorgänge in einem für die Republik Österreich so bedeutsamen Unternehmen dürfen sich nicht wiederholen“, bekräftigt auch Wolfgang Pischinger, GPA-djp Vorsitzender-Stv. und FCG/GPA-djp Bundesvorsitzender.

Dieses unglaubliche Vorgehen wurde gestern zumindest ein Stück weit relativiert, indem Kündigungen angeblich wieder zurückgenommen wurden. Allerdings erst nach starkem Druck und unter Einbeziehung des Betriebsrates der OeNB.

Wir, als Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen sichern den Mitarbeitern der OeNB volle Unterstützung zu. Es ist auch in unserem Interesse als Gewerkschaft, auf die Demokratiefähigkeit eines Unternehmens zu achten, die Beschäftigten zu schützen und ihnen ein gutes und sicheres Arbeitsklima zu vermitteln, damit sie die hervorragende Arbeit im Bankenbereich weiter fortsetzen können“, so Franz Gosch und Wolfgang Pischinger unisono.

