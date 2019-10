AlgaPrime(TM) DHA expandiert in kundenspezifisches Futtermittel von BioMar für die Salmon Group, dem größten Netzwerk lokaler, familiengeführter Fischzucht- und Aquakulturunternehmen

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Corbion, der Weltmarktführer für algenbasierte Inhaltsstoffe, und BioMar, der führende Innovator für nachhaltiges Futter für Aquakulturen, gaben eine neue Futterpartnerschaft mit der norwegischen Salmon Group, dem weltweit größten Netzwerk lokaler, familiengeführter Fischzucht- und Aquakulturunternehmen, bekannt. Die Salmon Group repräsentiert 44 norwegische Fischzüchter und 12 % aller Fischfuttermittel, die an Lachs- und Forellenfarmen in Norwegen verkauft werden.

Zusätzliches Volumen von 500.000 Tonnen an Futtermittel mit AlgaPrime(TM) DHA, das von BioMar in Norwegen verkauft wird

Die Salmon Group hat sich zum Ziel gesetzt, den gesamten ökologischen Fußabdruck von Futtermitteln zu reduzieren und gleichzeitig die Futterqualität, die Futterleistung und das Wohlbefinden der Fische zu erhalten. BioMar reagierte mit der Entwicklung eines maßgeschneiderten Futters, das einen hohen Omega-3-Gehalt (EPA + DHA) im Futter beibehält, den CO2-Fußabdruck reduziert und die Futterverwertung von Fischen (FIFO-Verhältnis) sowie die Kontamination von Schadstoffen deutlich reduziert. BioMar erreichte dies durch eine Formel bestehend aus alternativen Inhaltsstoffen, darunter AlgaPrime(TM) DHA, die führende nachhaltig produzierte, algenbasierte Quelle für langkettige Omega-3-Fettsäuren. Es wird erwartet, dass der erste Zuchtlachs, der mit der neuen Rezeptur gefüttert wird, bis Ende 2019 auf den Markt kommt.

"Die Salmon Group arbeitet seit mehreren Jahren systematisch daran, nachhaltigere Zuchtmethoden zu gewährleisten, und Futtermittel sind hier ein Schlüsselelement", sagte Anne-Kristine Øen, CEO der Salmon Group. "BioMar hat durch seine Innovationsbemühungen alternative Inhaltsstoffe wie AlgaPrime(TM) DHA identifiziert und beschafft, die dazu beitragen, unsere Nachhaltigkeitsziele in die Praxis umzusetzen und die Nachfrage von Handel und Verbrauchern nach verantwortungsvolleren Meeresfrüchten zu befriedigen."

"Die Führungsrolle der Salmon Group ist beeindruckend und wir freuen uns, einen Beitrag zur Verbesserung einer nachhaltigen Aquakultur auf der ganzen Welt zu leisten", sagte Marc Den Hartog, Executive Vice President of Innovation Platforms bei Corbion. "AlgaPrime (TM) DHA wird weiterhin von den Lachszüchtern angenommen und geschätzt, da sie versuchen, den Omega-3-Gehalt und das Nachhaltigkeitsprofil ihres Lachses zu verbessern."

Die kontinuierliche Erweiterung des BioMar-Futters mit AlgaPrime(TM) DHA ist der jüngste einer Reihe von Meilensteinen, die die Nachfrage nach algennahem Lachs bei Farmern, Marken und Einzelhändlern zeigen. Bislang hatte BioMar in den letzten drei Jahren mindestens 500.000 Tonnen Futtermittel mit AlgaPrime(TM) DHA verkauft.

"Da die Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteloptionen eine kritische Größe erreicht, verlassen sich die wichtigsten Akteure der Gastronomie und des Einzelhandels zunehmend auf ihre Lieferketten, um ihre Umweltauswirkungen zu verbessern", sagte Vidar Gunderson, Global Sustainability Director bei BioMar. "Die Verwendung alternativer Futtermittelzutaten, wie beispielsweise algenbasierte Omega-3-Fettsäuren, ist ein wichtiger Teil der Bemühungen, Nachhaltigkeitsfragen innerhalb und außerhalb der Lachsindustrie anzugehen."

Seit 2016 produziert Corbion AlgaPrime(TM) DHA im großen industriellen Maßstab, das für die Bedürfnisse der Aquakulturindustrie relevant ist. Entwickelt, um die Abhängigkeit von der Meeresfischerei zu verringern und eine neue Quelle für langkettige Omega-3-Fettsäuren für die Aquakulturindustrie zu schaffen, ist AlgaPrime(TM) DHA ein nativer, vollständiger Algenbestandteil, der etwa das Dreifache des DHA-Gehalts an Fischöl enthält. AlgaPrime(TM) DHA ist auch ein sauberer Inhaltsstoff, der durch Fermentation mit nicht gentechnisch verändertem Rohrzucker als Rohstoff und einem Produktionssystem mit erneuerbaren Energien nachhaltig hergestellt wird.

Informationen zu Corbion

Corbion ist der Weltmarktführer bei Milchsäuren und Milchsäurederivaten und ein führendes Unternehmen bei Emulgatoren, funktionellen Enzymmischungen, Mineralien, Vitaminen und Algenwirkstoffen. Wir entwickeln nachhaltige Lösungen für Inhaltsstoffe, um die Lebensqualität der Menschen heute und der künftigen Generationen zu verbessern. Seit über 100 Jahren haben wir uns der Sicherheit, Qualität, Innovation und Leistung kompromisslos verpflichtet. Basierend auf unserem tiefen Anwendungs- und Produktwissen arbeiten wir Seite an Seite mit unseren Kunden, damit sie unsere Spitzentechnologien optimal nutzen können. Unsere Lösungen helfen dabei, die Produkte z. B. auf den Lebensmittel-, Haushalts- & Körperpflege-, Tiernahrungs- und Arzneimittel-Märkten sowie auf den Märkten für medizinische Geräte und Biokunststoffe aus der Masse herauszuheben. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Corbion einen Jahresumsatz von 897,2 Mio. Euro und hatte 2.040 Mitarbeiter. Corbion ist an der Euronext Amsterdam notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.corbion.com

Informationen zu BioMar

BioMar ist ein führender Anbieter im Bereich Hochleistungsfutter für die weltweite Aquakultubranche. Derzeit betreibt BioMar 14 Futtermittelfabriken und zwei weitere befinden sich im Aufbau. Die Fabriken befinden sich weltweit in Norwegen, Chile, Dänemark, Schottland, Spanien, Frankreich, Griechenland, Türkei, China, Costa Rica, Ecuador und sehr bald auch in Australien. Etwa jeder fünfte in Europa, Süd- und Mittelamerika produzierte Zuchtfisch wird mit BioMar-Futter gefüttert. Weltweit liefert BioMar Futtermittel in rund 80 Länder und für mehr als 45 verschiedene Fischarten. Die BioMar-Gruppe gehört zu 100 % dem dänischen Industriekonzern Schouw & Co, der an der NASDAQ in Kopenhagen notiert ist. Mehr über den Unternehmenszweck und die BioMar-Gruppe erfahren Sie unter www.biomar.com

Informationen zur Salmon Group

Die Salmon Group ist das weltweit größte Netzwerk von lokalen, familiengeführten Fischzucht- und Aquakulturunternehmen. Sie ist ein Pionier der Branche - mit Unternehmen, die in der zweiten und dritten Generation geführt werden. Das Netzwerk macht 12 % des gesamten Produktionsvolumens in Norwegen aus. Die Gesamtproduktion von Lachs und Forelle im Netzwerk beträgt 155.000 Tonnen. Die Gesamtproduktion von Sälmlingen beträgt 55 Millionen. Der Gesamtumsatz im Netz beträgt 9,5 BNOK.

