Faymann mischt bei Ankerbrotareal mit

Ex-Kanzler Werner Faymann und sein früherer Sprecher Matthias Euler-Rolle sind bei den neuen Eigentümern des Ankerbrotareals in Wien-Favoriten mit an Bord.

Wien (OTS) - Wie das Wirtschaftsmagazin GEWINN in seiner neuen Ausgabe berichtet, will Ankerbrot in drei bis fünf Jahren einen neuen Standort in Wien-Simmering beziehen. Doch schon im Juni verkaufte die Bäckerei den 41.500 Quadratmeter großen Stammsitz im Zehnten Bezirk, nutzt diesen aber weiter. Neuer Eigentümer der teilweise unter Denkmalschutz stehenden Backsteingebäude wurde laut GEWINN für 33,25 Millionen Euro eine Tochter der Montibus Projektentwicklung, an der die beiden Wiener Immobilieninvestoren Nemat und Nazli Farrokhnia die Mehrheit halten. Einer von zwei Geschäftsführern der Montibus ist Matthias Euler-Rolle. Der frühere Sprecher von Bundeskanzler Werner Faymann gründete mit diesem nach dem Ausscheiden aus der Politik die 4pro Projektmanagement- und KommunikationsgmbH. Die 4pro hält auch einen kleinen Anteil (sechs Prozent) an der Imfarr-Beteiligungs GmbH von Nemat Farrokhnia. Und Imfarr ist wiederum der größte Gesellschafter des neuen Ankerfabrik-Eigentümers Montibus.



Zu den Plänen, was mit der Fabrik nach dem Auszug von Anker passieren soll, wollte Euler-Roller gegenüber GEWINN nichts verraten: „Ich kann dazu noch gar nichts sagen, außer dass Ankerbrot noch einige Jahre am Standort bleiben wird und es viele Möglichkeiten für die Liegenschaft gibt.“ Ob es sich dabei um eine Umnutzung von Gewerbe auf Wohnen handeln könnte, wollte Euler-Rolle ebenfalls nicht kommentieren.

Rückfragen & Kontakt:

GEWINN

Gertie Schalk

+43 1 521 24-48

g.schalk @ gewinn.com

www.gewinn.com