Welttierschutztag am 4. Oktober 2019: Tag der offenen Tür im TierQuarTier Wien

Die Stadt Wien kümmert sich vorbildlich um entlaufene und herrenlose Tiere: Bisher rund 8.000 Tiere vermittelt

Wien (OTS) - Einen Blick hinter die Kulissen des TierQuarTier Wiens können alle Tierfreundinnen und Tierfreunde am Tag der offenen Türe anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober werfen. Die Stadt Wien kümmert sich im TierQuarTier um entlaufene und herrenlose Tiere und hat bisher rund 8.000 Hunde, Katzen und Kleintiere an liebevolle Tierfreundinnen und Tierfreunde vermittelt. Im TierQuarTier Wien – dem Tierschutzkompetenzzentrum der Stadt Wien in der Donaustadt – finden bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, ausgesetzte, herrenlose oder abgenommene Hunde, 300 Katzen und einige hundert Kleintiere ein vorübergehendes Zuhause. „Wir haben als Stadt Wien die Tierversorgung mit dem TierQuarTier auf völlig neue Beine gestellt. Das engagierte Team kümmert sich vorbildlich um die Tiere, die Hilfe brauchen. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre tolle Arbeit im Sinne der Tiere bedanken und lade alle herzlich zum Tag der Offenen Türe im TierQuarTier ein“, so Tierschutzstadträtin Ulli Sima.

Welttierschutztag: Blick hinter die Kulissen und Vorstellung von zu vergebenden Hunden

Anlässlich des Welttierschutztages öffnet das TierQuarTier Wien am 4. Oktober 2019 von 13:00 bis 17:00 Uhr seine Pforten. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm – von Expertinnen und Experten mit Informationen sowie Zubehör rund um Hund, Katze und Kleintier bis hin zu Kinderbasteln.

Tierfreundinnen und Tierfreunde können bei Führungen in ausgewählte Bereiche um 14:00, 15:00 und 16:00 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Jene, die sich an einem Schützling interessieren, können von 14:00 bis 15:00 Uhr an der Vorstellung der aktuellen Vergabehunde teilnehmen.

15.30 bis 16:30 Uhr: Die Besuchs- und Therapiebegleithunde vom Samariterbund Favoriten kommen

Die ehrenamtlichen Hundeteams sind am Tag der offenen Tür zu Besuch im TierQuarTier Wien. Seit mehr als 12 Jahren sind die Hundeführerinnen und Hundeführer mehrmals pro Woche im Einsatz für Menschen in der Stadt Wien. Bei der Vorführung zeigen drei zertifizierte und zwei angehende Therapiebegleithunde-Teams Beispiele und Übungen, wie sie in Wiener Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen zum Einsatz kommen.

Aktuelle Vergabetiere: Auf der Suche nach einem neuen Zuhause

Tiere, die in das TierQuarTier Wien kommen, haben oft sehr traurige Schicksale und schlimme Erlebnisse hinter sich. Sie alle haben einen gemeinsamen Wunsch – nach einem schönen, neuen Zuhause bei liebevollen Menschen.

Mischlingshündin Scarlett alleine auf der Straße herumgeirrt

Die ca. vierjährige Mischlingshündin Scarlett wurde freilaufend und sehr ängstlich auf der Straße in der Donaustadt gefunden. Sie war gechippt, aber nicht registriert. Die schüchterne Hundedame wünscht sich einfühlsame Menschen, die ihr ein schönes Plätzchen schenken.

Kaninchen Tina und Ulrike ausgesetzt gefunden

Die beiden dreijährigen Kaninchendamen wurden lieblos in einem Karton bei einer Bushaltestelle in Floridsdorf ausgesetzt gefunden. Tina leidet an der sogenannten „Sternguckerkrankheit“ – diese hat eine permanente Fehlhaltung des Kopfes zur Folge. Tina und Ulrike sind bereit für ein gemeinsames, neues Zuhause.

Kater Gottfried irrte in Garten herum

Der ca. dreijährige Kater Gottfried wurde einige Zeit in einem Garten im 14. Wiener Gemeindebezirk gesichtet. Er kam ins TierQuarTier Wien, da sein Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte. Der Schmusekater freut sich auf ein neues Zuhause mit Freigang.

Informationen:

TierQuarTier Wien, Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien,

Telefon: +43 1 734 11 02 – 0

E-Mail: office @ tierquartier.at

www.tierquartier.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

