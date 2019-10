Bunter Herbst mit Cher, David Hasselhoff, Erste Bank Open & Annett Louisan

Österreichs größtes Tennishighlight von 19. bis 27. Oktober in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Im neuen Studio F in der Wiener Stadthalle nimmt die Ausstellung „Körperwelten – Eine Herzenssache“ die BesucherInnen von Freitag, 4. Oktober 2019 bis Sonntag, 9. Februar 2020 mit auf eine einzigartige Reise in den menschlichen Körper. Rund 200 Ausstellungsstücke gibt es zu sehen, darunter 20 Ganzkörperexponate sowie Teilplastinate, transparente Körperscheiben und einzelne Organe. Thematischer Schwerpunkt dieser Ausstellung ist das Herz mit seinem weit verzweigten Gefäßsystem.

Die Erste Bank Open sind das jährliche Tennis-Highlight im heimischen Sportkalender. Von Samstag, 19. bis Sonntag 27. Oktober finden die Erste Bank Open bereits zum fünften Mal als ATP-500-Turnier statt. Das Turnier in der Wiener Stadthalle ist die höchstdotierte Sportveranstaltung Österreichs und gleichzeitig das fünftgrößte europäische Turnier auf der ATP-World-Tour.

Wie gewohnt erwartet die BesucherInnen der Wiener Stadthalle im Oktober auch wieder jede Menge Musik: Der aus dem Iran stammende Sänger Shahkar Bineshpajooh begeistert sein Publikum am Samstag, 5. Oktober in der Halle F. Cher, die multitalentierte, mit Oscar, Emmy und Grammy ausgezeichnete Ikone kommt am Montag, 7. Oktober nach mehr als 15 Jahren wieder nach Österreich und sorgt für spektakuläre Live-Erlebnisse in der Halle D! Ein Wiedersehen mit TV-Idol und Sänger David Hasselhoff gibt es am Donnerstag, 10. Oktober 2019 im Zuge seiner „Freedom! The Journey Continues Tour”.

In die Kraft der Mantras tauchen KonzertbesucherInnen mit Deva Premal & Miten und dem nepalesischen Bansuri-Meister Manose am Montag, 14. Oktober in der Halle F ein. 25 Jahre Kiddy Contest wird am Samstag, 19. Oktober gefeiert. Željko Joksimović, der Liebling der Musikindustrie am Balkan beehrt die Wiener Stadthalle am Samstag, 26. Oktober zum allerersten Mal und wird dabei von seinem 48-köpfigen Orchester begleitet. Um die „Kleine große Liebe“ dreht sich alles für die deutsche Chanson-Sängerin Annett Louisan. Sie präsentiert ihr bereits achtes Album am Donnerstag, 31. Oktober in der Halle F.



Show, Kabarett, Lesung & DieStoff

Unter dem Titel „It’s All About Family" präsentiert Cesar Millan am Mittwoch, 30. Oktober gemeinsam mit seinen vier- und zweibeinigen Freunden dem Publikum in der Halle D eine lehrreiche Show. „Ordnung muss sein“ findet Helge Schneider, der am Donnerstag, 24. und Freitag, 25. Oktober 2019 mit Lyrik, Poesie, Jazz, Kunst und Quatsch bestens unterhält. Wenn internationale Topmusiker in die Wiener Stadthalle kommen, dreht sich nicht immer alles um Musik: Iron Maiden Sänger Bruce Dickinson lädt am Sonntag, 27. Oktober in die Halle F zu einer Lesung aus seiner Autobiographie „What Does This Button Do?“.

Unter dem Motto „Die Messe, aus der die Träume sind“ präsentieren von Freitag, 11. bis Sonntag, 13. Oktober HerstellerInnen und HändlerInnen auf der Messe „DieStoff“ in der Halle E die buntesten, edelsten, feinsten Textilien und sämtliches Zubehör, das für die Verarbeitung notwendig ist. Workshops und interaktive Präsentationen runden das Programm ab.

It’s SHOWTIME!

Jetzt Tickets sichern für die beliebteste Eisshow der Welt! 40 der besten EiskunstläuferInnen der Welt nehmen von Mittwoch, 29. Jänner bis Sonntag, 9. Februar 2020 das Publikum in der Wiener Stadthalle mit auf eine spannende und magische Reise durch die Geschichte von Holiday on Ice. Zu den vielen Highlights zählen Hologramm-Effekte, Bungee-Eiskunstlauf, Artisten, Stunt-Skater, 300 farbenprächtige Kostüme, die größte LED-Wand einer Live-Tour sowie eine Dampflok, die auf die Eisbühne fährt. „Jährlich garantiert Holiday on Ice ganz besondere Momente sowie Entertainment auf allerhöchstem Niveau für alle Generationen“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

