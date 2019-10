Liesing: Letzter Tag der Schau „Kunst macht sichtbar“

Wien (OTS/RK) - Seit Anfang September wird im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) die bestens besuchte Ausstellung „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar“ gezeigt. In dieser Schau gibt die Malerin Maria Ratzberger dem Publikum einen guten Überblick über ihr reiches künstlerisches Schaffen. Das malerische Werk der Kreativen erstreckt sich von Aquarellarbeiten und Acrylgemälden bis zu Monotypien. Nun endet die Ausstellung: Nur mehr am Mittwoch, 2. Oktober, von 9.00 bis 12.00 Uhr können Ratzbergers feine Malereien betrachtet werden. Die Malerin aus Leidenschaft verwendet oft kräftige Farben und hält in ihren ausdrucksvollen Bildern verschiedenste Stimmungen fest. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Auskunft: Telefon 869 88 96 (Museumsleiter: Maximilian Stony). E-Mails an die ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Mannschaft sind an folgende Adresse zu schicken: bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kunstmalerin Maria Ratzberger (Art-Work):

www.art-work.co.at/?cmt-management-team=maria-ratzberger

Bezirksmuseum Liesing:

www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 23. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

