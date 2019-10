Kabarett Highlights „Live im Studio 44“

Multimediale Top-Location im Herzen Wiens setzt Kleinkunst in Szene

Wien (OTS) - Das Studio 44, Event-Location der Österreichischen Lotterien, ist seit 25 Jahren aus der Wiener Event-Szene nicht mehr wegzudenken. Mit mehr als 100 Veranstaltungen pro Jahr war das Studio 44 bisher in erster Linie für geschlossene Business-Events reserviert.

Unter dem Motto „Live im Studio 44“ locken nun auch öffentlich zugängliche Kabarett- und Kulturveranstaltungen in die Wiener Innenstadt. Der besondere Vorteil: durch die zentrale Lage am Wiener Rennweg ist das Studio 44 mit öffentlichen Verkehrsmitteln besonders leicht zu erreichen, der 1. Bezirk mit seinen unzähligen Bars und Restaurants ist nur einen Katzensprung entfernt. Wer auf die Anreise mit dem Auto nicht verzichten möchte, kann ganz einfach einen Parkplatz in der hauseigenen Garage zu den Tickets dazu buchen.

Machen Sie sich selbst und Ihren Liebsten eine Freude und sichern Sie sich unter www.oeticket.at schnell Ihre Karten für folgende Termine:

11.10.2019 Comedy Hirten – Alles perfekt

23.11.2019 Paul Sommersguter (Magier & Kabarettist) - Handmade 13.01.2020 Musical Unplugged in Wien – free voices, one piano 12.02.2020 Dieter Chmelar – Wissen Sie nicht, wer ich war? 15.02.2020 Mörderdinner Deluxe – Vom Salat zur Tat

14.03.2020 Kabarett Mixed Show – Gerhard Fleischhacker, Caroline Athanasiadis, Isabel Meili und Nina Harmann

02.04.2020 Kernölamazonen – Liebesliederreisen: Reloaded

Fotos zum Download: http://bit.ly/Fotos-Kabarett-Studio44

Bild 1: Benefizauftritt von Josef Hader und Gunkl im Studio 44, März 2019 © Andreas Tischler

Bild 2: Vom Salat zur Tat beim Mörderdinner Deluxe im Studio 44 © Studio 44

Bild 3: Alles perfekt bei den Comedy Hirten am 11. Oktober im Studio 44 © Comedy Hirten

Bild 4: Fingerfertigkeit und komödiantisches Talent: Paul Sommersguter „Handmade“ am 23. November im Studio 44 © Paul Sommersguter

