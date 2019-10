Wissen ist Macht - 10-jähriges Jubiläum der Sysmex Academy und vieles mehr

Norderstedt (ots) - Sysmex Europe GmbH, Hersteller und Anbieter von Analysesystemen für die Labordiagnostik, feiert im Oktober das 10-jährige Jubiläum der Sysmex Academy. Seit einigen Jahren bietet Sysmex das langjährig bewährte Schulungssystem nicht mehr nur für Mitarbeiter und Vertriebspartner sondern auch für Endkunden an.

Die Sysmex Academy wurde im Jahr 2009 gegründet, um die Trainings aller Mitarbeiter in der EMEA-Region zu optimieren und standardisieren. Später wurde dieses Konzept auch auf Endkunden ausgerichtet, damit ihnen mehr als nur reines Produktwissen vermittelt wird. Seit über 50 Jahren stellt Sysmex voller Engagement innovative Lösungen bereit. Die Integration von Bildung zur weiteren Wertschöpfung war daher der logische nächste Schritt.

Auch wenn die Welt sich zunehmend besser vernetzt, sieht Sysmex einen Nutzen darin, lokal zu bleiben, indem die Fortbildungsmittel an die unterschiedlichen Sprachen - bisher 14 - angepasst werden. Sabine Lindner, Leiterin der Sysmex Academy, sagt: "Als Hauptsitz der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) halten wir es für äußerst wichtig, Wissen leicht zugänglich zu machen. Wir sind überzeugt, dass wir außergewöhnliche Fortbildungen anbieten, deshalb setzen wir auf digitale Schulungen und Webinare, sodass sie für alle Interessierten zugänglich sind. Aus diesem Grund haben wir ein Online-Portal eingerichtet, das sich an dem zukünftigen Bedarf an lokalen und für alle geeigneten Schulungen orientieren soll."

Die Produktqualität stand schon immer im Mittelpunkt des Ziels von Sysmex, was sich auch in dem neuen Unternehmensclaim "Lighting the way with diagnostics" wiederspiegelt, jedoch sind es Trainings und zusätzliches Wissen zu diesen Produkten, die das Geschäft für Mitarbeiter und Kunden wirklich erfolgreich machen können. Die Zukunft des Wissensaustauschs für die Sysmex Academy ist einfach: kontinuierliche Verbesserung der Präsenzschulungen und Erweiterung des Portfolios der digitalen Schulungen, um ein hohes Maß an Effizienz zu gewährleisten.

Besuchen Sie uns unter www.sysmex-europe.com/10th und erfahren Sie mehr über die Sysmex Academy.

Über Sysmex Europe GmbH

Ziel von Sysmex ist es, den Fortschritt des Gesundheitswesens zu gestalten, indem es medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt mit einer breiten Palette von medizinischen Diagnoseprodukten und -lösungen versorgt. Unsere Gesamtlösungen kombinieren hochzuverlässige, multifunktionale und einfach zu bedienende Instrumente, eine Vielzahl von Reagenzien, Software zur Konsolidierung von Testdaten sowie zuverlässigen Service und Support. Die Sysmex Europe GmbH mit Sitz in der Nähe von Hamburg ist eine Tochtergesellschaft der Sysmex Corporation aus Kobe, Japan. Von unseren Büros in Deutschland aus betreuen wir unsere Tochtergesellschaften, Vertriebspartner und Kunden in der gesamten EMEA-Region. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.sysmex-europe.com.

Rückfragen & Kontakt:

Sysmex Europe GmbH

Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Deutschland

Tel. +49 40 52726-0

Fax +49 40 52726-100

info @ sysmex-europe.com

www.sysmex-europe.com