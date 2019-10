CA Immo startet Bau von zwei Bürogebäuden in Prager Top-Lage

Beide Class-A Bürogebäude werden eine vermietbare Nutzfläche von zusammen rd. 21.000 m² aufweisen; rd. 66 Mio. € gesamtes Investitionsvolumen

Wien (OTS) - • Bürokomplex River City Prague in Prag-Karlin wird um die Bürogebäude Mississippi House und Missouri Park erweitert

• Der Baustart erfolgte im September, die Fertigstellung wird im 1. Halbjahr 2021 erwartet

• Erweiterung des nahezu voll vermieteten Prager CA Immo-Portfolios (Vermietungsquote über 95%)



CA Immo hat den Bau von zwei hochwertigen Bürogebäuden im River City Prague Komplex im begehrten Prager Bezirk Karlin gestartet. Mississippi House und Missouri Park werden das attraktive Büroensemble, das aktuell aus den drei Class-A-Gebäuden Amazon Court, Nile House und Danube House besteht (alle drei seit 2011 im Eigentum von CA Immo), ergänzen. Beide Gebäude werden vom dänischen Architekturstudio Schmidt Hammer Lassen designed und den hohen architektonischen Standard des Ensembles weiterführen. Die Errichtung erfolgt gemäß höchster Nachhaltigkeitsstandards (LEED Platinum); die vermietbare Nutzfläche der Gebäude wird insgesamt rd. 21.000 m² umfassen. Der Baustart ist bereits erfolgt, die Fertigstellung ist für die erste Hälfte 2021 geplant. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei insgesamt rd. 66 Mio. €.



Andreas Quint, CEO der CA Immo: „Die River City Prag liegt zentrumsnah im begehrten Prager Stadtteil Karlin direkt an der Moldau, eine absolute Top-Lage. Wir freuen uns, unsere beiden Grundstücke am Flussufer nun bebauen und damit dieses hochwertige Büroensemble vervollständigen zu können. Angesichts der sehr hohen Vermietungsquote unseres Prager Bestandsportfolios, der starken Büronachfrage sowie der entsprechend dynamischen Preisentwicklung am Standort ist diese Eigenentwicklung für uns eine wichtige strategische Portfolioergänzung am Kernmarkt Prag. Die Nachfrage nach den neuen Flächen ist bereits kurz nach Baustart überaus rege, wir können künftig sowohl neuen Mietern als auch bestehenden Mietern mit Expansionswünschen entsprechende Flächen bieten.“



Mississippi und Missouri werden über jeweils acht Etagen sowie zwei unterirdische Parkdecks (insgesamt über 230 Parkplätze) verfügen. Fahrradstellplätze sowie Duschen sind ebenso vorgesehen. Das architektonische Konzept sieht unter anderem begrünte Terrassen-Loggias, lichtdurchflutete, flexibel nutzbare Büroflächen sowie repräsentative Eingangsbereiche vor. Die hohe Energieeffizienz der Gebäude wird u.a. durch intelligente Beleuchtung und Temperaturregelung, CO2-Monitoring, Abfallrecycling, Regenwassergewinnung und Wärmepumpen gewährleistet. Auch die Standortqualität ist außergewöhnlich: Die direkte Moldau-Lage mit Blick auf die Prager Burg, umgeben von Grünanlagen und einer ruhigen Fußgängerzone, machen den Standort einzigartig. Restaurants und Cafés sowie gute Anbindung an das Fahrradnetz (Fahrrad- und Laufweg am Flussufer) erhöhen die Attraktivität zusätzlich. Der Prager Bezirk Karlin ist ein dynamisch wachsender, etablierter Geschäftsbezirk mit sehr guter Infrastruktur und Konnektivität.



CA Immo in Tschechien

Das tschechische CA Immo-Bestandsportfolio besteht aus fünf Bürogebäuden in Prag und inkludiert die River City Prague-Bürogebäude Danube House (21.000 m²), Amazon Court (22.000 m²) und Nile House (19.000 m²), Kavčí Hory Office Park sowie das vor kurzem erworbene Bürogebäude Visionary. Der Portfoliowert liegt bei rd. 361 Mio. € (rd. 8% des gesamten CA Immo Portfolios nach Buchwert); die Bürogebäude sind fast voll vemrietet (95,3% Auslastung per 30. Juni 2019). Alle CA Immo-Bürogebäude in Prag sind nach LEED oder DGNB Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert.

