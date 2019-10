Einladung zum Livestream: Wie hat sich das Leben mit HIV verändert?

HEUTE 1.10, 18h: meetandtweet.at/webinar - Weniger HIV. Mehr Du. Jetzt auf Facebook

Wien (OTS) - Vor welchen Herausforderungen stehen Betroffene heute und welche Therapieoptionen gibt es? Beim Webstream zum Thema HIV diskutiert Dr. Horst Schalk - Gruppenpraxis Schalk:Pichler - mit PatientInnen. Interessierte können live online Fragen stellen, Antworten finden und sich mit führenden Experten Österreichs im Live-Chat austauschen.

Wann: 01.10.2019, 18:00-18h30

Wo & wie? Im Internet unter meetandtweet.at/webinar oder auf facebook.com/meetandtweet/

Nähere Informationen auch unter https://www.facebook.com/WenigerHIVmehrDU/

Moderation: Mag.a Birgit Leichsenring - Aids Hilfe Wien

Über ViiV Healthcare

ViiV Healthcare ist ein global tätiges, auf HIV spezialisiertes Unternehmen, das im November 2009 von GlaxoSmithKline (LSE: GSK) und Pfizer (NYSE: PFE) gegründet wurde, um Fortschritte in der Behandlung und Pflege von Menschen mit HIV zu erzielen. Shionogi kam im Oktober 2012 als Gesellschafter mit einem Anteil von 10 % hinzu. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, sich umfassender und intensiver als je zuvor HIV/AIDS zu widmen und über einen neuen Ansatz wirksamere und neue HIV-Arzneimittel zu entwickeln sowie die von HIV betroffenen Gemeinschaften zu unterstützen. Weitere Informationen über das Unternehmen, dessen Geschäftsleitung, das Produktportfolio, die Produktpipeline und sein Engagement erhalten Sie unter www.viivhealthcare.com

GlaxoSmithKline - ein weltweit führendes, forschungsfokussiertes Gesundheitsunternehmen - unterstützt Menschen dabei, ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben zu führen. GSK forscht, entwickelt und produziert in den 3 Bereichen Arzneimittel, Impfstoffe und Consumer Healthcare. Seit 2013 besteht eine einzigartige weltweite Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation „Save the Children“, die das Ziel hat, einer Million Kindern in Entwicklungsländern das Leben zu retten. GSK ist seit 2013 Mitglied von Transparency International Austrian Chapter und zum sechsten Mal in Folge Nummer 1 im Access to Medicines Index. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsk.com und www.gsk.at.

Rückfragen & Kontakt:

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Mag. Barbara Masser-Mayerl

Corporate Communications Lead, Dep. Corporate Affairs

+43 1 970 75/518

barbara.b.masser-mayerl @ gsk.com



Dr Michael Aichinger

Medical Lead Vaccines Austria

Medical Department

Mobile +43 664 827 0027

michael.c.aichinger @ gsk.com