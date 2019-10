T-Systems Austria holt Michael Böhm in die Geschäftsführung

Michael Böhm wird neuer Head of Sales von T-Systems in Österreich.

Wien (OTS) - Seit 1. September 2019 ist Michael Böhm neuer Head of Sales bei T-Systems Austria und Mitglied der Geschäftsführung. In dieser Position verantwortet er den gesamten „Go to Market“-Bereich für das Produktportfolio. Der 44-jährige Wiener ist seit 2002 bei T-Systems Austria tätig und hatte zuletzt die Position des Head of Sales Corporate Accounts und Automotive inne. In dieser Funktion war er für die Marktentwicklung, die strategische Planung als auch die operative Führung verantwortlich. Von 2016 bis 2019 arbeitete der ausgewiesen Sales-Experte als Global Account Executive für MAGNA.

„ Ich freue mich, künftig ein hoch motiviertes Vertriebsteam verantworten zu dürfen und gemeinsam mit meinem Team die digitale Transformation unserer Kunden zu begleiten. Besonders freut mich aber, dass ich künftig für meine neue Aufgabe meine langjährige Vertriebskompetenz als auch meine Erfahrungen, die ich mir in meiner sportlichen Karriere als Rallye-Fahrer aneignen konnte, einsetzen und nutzen kann ,“ so Böhm.

Mitglied des weltweiten „Top100 Seller Clubs“ von T-Systems



Seine berufliche Karriere startete Böhm im Jahr 1994 bei Ericcson Austria, weitere berufliche Stationen waren Global One, tera.com, und Aheadcom AG bevor er 2002 als Solution Design Manager im TC-Bereich zu T-Systems wechselte. Es folgten verschiedene Positionen im Bereich von TC Sales und Key Account Management. Michael Böhm ist auch Mitglied des weltweiten „Top100 Seller Clubs“ von T-Systems.

Mehrfacher Österreichischer 2WD Rallye-Staatsmeister ist ausgewiesener Technologie- und Mobilitätsexperte



Der ausgebildete Elektroingenieur bewies schon früh seine Liebe zu schnellen Autos, Technologie und Mobilität. Als Rallye-Pilot startete Michael Böhm im Jahr 1998 seine Karriere der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft, die er in den Jahren 2015, 2016 und 2017 mit dem Sieg der Österreichischen 2WD Rallye-Staatsmeister krönte. Seine aktive Rallye-Karriere beendete Böhm im Jahr 2016 um sich voll und ganz dem Aufbau des österreichischen Marktes im Bereich Automotive zu widmen. In den vergangenen zwei Jahren beschäftigte er sich stark mit der Zukunft des Automobils in den Bereich des „Autonomen Fahrens“, „Connected Cars“ und „Elektromobilität“. Böhm lebt in einer Partnerschaft in Wien und ist Vater einer Tochter.

