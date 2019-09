Quectel kündigt hochpräzises Dual-Band-Positioniermodul für die Automobilindustrie an

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Aktiencode: 603236.SS), der führende internationale Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen, in Zusammenarbeit mit STMicroelectronics (NYSE: STM), einem weltweit führenden Halbleiterhersteller, der Kunden aus einem breiten Spektrum von Branchen beliefert, gab heute die Markteinführung des LG69T-Moduls bekannt, einem hochpräzisen Dual-Band-GNSS-Modul in Automobilqualität, das Dead Reckoning (DR) und Echtzeit-Kinematik (RTK)-Technologien integriert.

Das neue Quectel-Modul, das auf der diesjährigen Apsara-Konferenz in Hangzhou angekündigt wurde, ist in der Lage, die Positionierung bei freier Sichtverbindung zum Himmel (Open Sky) mit einer Genauigkeit von bis zu 10 Zentimetern ermöglichen. Damit ist es branchenweit derzeit die fortschrittlichste Positionierungstechnologie für den Automobilmarkt. Das LG69T wird die Präzisionspositionierungsfunktionen der nächsten Generation für intelligente Fahrzeuge und autonome Fahrsituationen unterstützen.

Labormuster des LG69T-Moduls von Quectel werden den Automobilherstellern und Tier-1-Lieferanten gegen Ende 2019 angeboten, wobei das Produkt etwa Mitte 2020 kommerziell verfügbar sein und voraussichtlich bereits 2021 in Serienmodellen eingesetzt wird.

