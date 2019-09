Große Emotionen beim Pink Ribbon Auftakt

Die Österreichische Krebshilfe lud Partner, Unterstützer, Ärzte und Patientinnen zum Auftakt der Pink Ribbon Aktion 2019 ins Palmenhaus.

Wien (OTS) - Einen Tag vor dem Internationalen Brustkrebstag (1.10.) lud die Krebshilfe zum gemeinsamen Auftakt der Pink Ribbon Aktion 2019. Im Mittelpunkt standen rd. 100 Brustkrebspatientinnen, die zuvor ihre persönlichen Mutmacher-Sprüche an die Krebshilfe abgegeben hatten, und die während der Veranstaltung den rd. 250 tief berührten Gästen präsentiert wurden.

Die Journalistinnen Gabriele Kuhn, Anneliese Roher und Birgit Fenderl stellten je einen Soforthilfe-Fall vor, bei dem die Krebshilfe dank der Spenden aus der Pink Ribbon Aktion rasch und konkret helfen konnte. Uschi Fellner zeigte auf, dass in den letzten 17 Jahren mehr als 80.000 Mal einer Brustkrebspatientin von der Krebshilfe geholfen werden konnte, davon mehr als 1.300 Mal auch finanziell, wenn Patientinnen durch die Erkrankung in finanzielle Not geraten sind.

Nach der Pause hielten Birgit Fenderl und Anneliese Roher eine kurze Lesung aus ihrem Buch „Die Mutter, die ich sein wollte. Die Tochter, die ich bin.“

Die Krebshilfe-GF Doris Kiefhaber & Martina Löwe präsentierten die offiziellen Partner und die vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen. Estée Lauder GF Siegfried Maurer überreichte zum Abschluss im Namen aller Unterstützer einen symbolischen Scheck in der Höhe von € 610.349,- als Zwischenergebnis (Endergebnis Ende Jänner 2020) an Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda, der sich bei allen Partnern und Unterstützern für dieses deutliche Zeichen der Solidarität bedankte.

Unter den Gästen: Manfred und Miriam Ainedter, Bettina Assinger, Dorretta Carter, Birgit Fenderl, Gerald Fleischhacker, Petra Gregorits, Sabine Hauswirth, Eveline Hillinger, Sonja Kato, Gery Keszler, Maria Rauch-Kallat, Andrea Kdoslky, Marianne Kohn, Yvonne Rueff, Gabriele Kuhn, Marika Lichter, Uschi Fellner, Susanne Riess, Vera Russwurm.

Weitere Presse-Bilder in der Pink Ribbon 'Fotogalerie' zum Download unter: https://pinkribbon.at/fotogalerie/

Rückfragen & Kontakt:

Doris Kiefhaber, GF Österreichische Krebshilfe

Tel. +43-676 502 43 72