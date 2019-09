Leafly Medical Cannabis Conference: Anmeldestart für Mediziner zu Europas wegweisender Konferenz zu Cannabinoiden in der Medizin im Mai 2020 in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - Leafly, die weltweit führende Wissensquelle zu Cannabis, bringt erstmals im Mai 2020 deutsche und internationale Teilnehmer zu einer medizinischen Fachkonferenz in Europa zusammen. Ab sofort können sich Ärzte, Apotheker und Forscher zur Konferenz anmelden, um sich im wissenschaftlichen Kontext über den Einsatz von Cannabinoiden in der Medizin auszutauschen.

Am 8. und 9. Mai 2020 findet die Leafly Medical Cannabis Conference im Umweltforum Berlin statt. 'Zwei Tage, vier Themen' lautet das Motto der Konferenz. 350 Teilnehmer und Experten aus aller Welt tagen zur Cannabinoidtherapie innerhalb von Schmerz-, Neurologie-, Pädiatrie- und Palliativmedizin. Ein kuratiertes Programm mit internationalen Experten, Fokusseminare und ein eigenes Forschungslabor mit Anwenderworkshops erwarten die Besucher.

Kongresspräsidenten der Leafly Medical Cannabis Conference sind zwei anerkannte deutsche Mediziner, die auch international einen exzellenten Ruf genießen:

- Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Nadstawek

Leiter der Schmerzambulanz Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin im Universitätsklinikum Bonn. Vorsitzender Berufsverband der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland e.V. (BVSD)

- Dr. med. Knud Gastmeier

Facharzt für Anästhesie, Spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin in Potsdam. Präsident des Interdisziplinären Arbeitskreis Brandenburger Schmerztherapeuten, stellvertretender Sprecher der Ad-hoc Kommission "Cannabis in der Medizin" der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V.

Der medizinische Beirat der Konferenz ist ebenfalls hochkarätig besetzt mit:

- Prof. Dr. Kirsten Müller-Vahl

Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie an der Medizinischen Hochschule Hannover in der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie

- Prof. Dr. Dr. med. David Neubauer (Slowenien)

Leiter der Kinderklinik in Ljubljana in der Klinischen Abteilung für Entwicklungs-, Kinder- und Jugendneurologie. Er hat eine Professur an der Universität in Ljubljana

- Dr. Catherine Jacobson (USA)

Neurowissenschaftlerin, ehemalige Postdoktorandin am Pediatric Epilepsy Center der University of California, San Francisco. Sie hat die wissenschaftliche Leitung der Konferenz

- PhD Nick Jikomes (USA)

Doktor der Neurowissenschaften der Harvard University, B.S. in Genetik der University of Wisconsin-Madison. Er ist der wissenschaftliche Forschungsleiter von Leafly.com

Konferenzhighlights

"2 Tage - 4 Themen" unter diesem Motto steht die Leafly Medical Cannabis Conference 2020.

Am ersten Tag dreht sich alles um die Fachgebiete Schmerz und Neurologie. Tag 2 steht im Zeichen von Pädiatrie und Palliativmedizin. Das wissenschaftliche Programm mit Vorträgen, Symposien und Diskussionsrunden ist thematisch auf die jeweiligen Tage und Fachgebiete abgestimmt.

Das Programm in der Haupthalle wird durch begleitende Fokusseminare an beiden Tagen unterstützt. Der vertiefende Erfahrungsaustausch mit den Rednern zu den Themen wird hier ermöglicht.

Anwenderlabor

Führende Forscher und Pharmazeuten betrachten Cannabis und Cannabinoide unter dem Mikroskop. Von der Pharmakologie bis zum therapeutischen Potenzial der Pflanze, Mediziner und Apotheker können hier tief in die wissenschaftliche Materie eintauchen. Partner des Labors ist das erfahrene Team der BezirksApotheke Berlin. Die Plätze im Labor sind auf je 20 Teilnehmer pro Workshop begrenzt. Die Tickets hierfür sind buchbar ab dem 4. November 2019.

Ausgesuchte Referenten

- Prof. Dr. Uri Kramer (Israel)

Direktor Pädiatrischer Epilepsiedienst, Medizinisches Zentrum Tel-Aviv, Sourasky. Professur für Pädiatrie an der Universität von Tel-Aviv

- PD Dr. med. Michael Überall

Präsident Deutsche Schmerzliga e.V., Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie. Medizinischer Direktor des Instituts für Neurowissenschaften, Algesiologie und Pädiatrie in Nürnberg. Leiter regionales Schmerzzentrum Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. in Nürnberg

- Univ.-Prof. Dr. med. Roman Rolke

Direktor Klinik für Palliativmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen, Facharzt für Neurologie

- Dr. Leon Warne (Australien)

Schmerzmediziner. Forscher und Akademiker. Bachelor of Science in Biomedizinischer Wissenschaft

- Dr. Franjo Grotenhermen

Pionier der Cannabinoidverordnung in Deutschland, Vorsitzender ACM, Vorsitzender IACM

- Dr. Iris Pleyer (Österreich)

Niedergelassene Gynäkologin in Wien, Buchautorin

- Dr. Marc Seibolt

Facharzt für Anästhesiologie, Spezielle Schmerztherapie, Notfallmedizin, Suchtmedizinische Grundversorgung im Algesiologikum MVZ München

- Dr. med. Christoph Wendelmuth

Facharzt für Anästhesie, Spezielle Schmerztherapie, A-Diplom Akupunktur

- Melanie Dolfen, Apothekerin, Inhaberin BEZIRKSApotheke Berlin

- Peter Waßmuth, Apotheker

- Dr. Sonja Ott, Apothekerin

Die Konferenz findet in deutscher und englischer Sprache statt. Eine Simultanübersetzung wird in der Haupthalle zur Verfügung stehen. Die CME Zertifizierung für deutsche, österreichische und internationale Ärzte ist in Planung. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei.

Interessierte Fachbesucher können sich 75 limitierte Tickets zum Frühbucherpreis online sichern unter https://www.leafly.de/conference/tickets/

Das vorläufige Programm ist auf der Webseite nachzulesen unter https://www.leafly.de/conference/programm/

Weitere Informationen unter https://www.leafly.de/conference/

Bitte beachten Sie: Die Webseite wird demnächst auf das neue Konferenzdesign umgestellt. Derzeit ist noch die alte Version zu sehen.

FAKTEN

TITEL Leafly Medical Cannabis Conference 2020

WANN 8. und 9. May 2020

WO Umweltforum Berlin, Pufendorfstr.11, 10249 Berlin

WAS Europas wegweisende Fachkonferenz zu

Cannabinoiden in der Medizin

INFO https://www.leafly.de/conference/

Vorläufiges Programm

Tag 1: Schmerz & Neurologie

8. Mai 2020, 08:00-18:00 Uhr

Haupthalle

- Keynote: Cannabinoide in der Medizin

Prof. Dr. Dr. Nadstawek

- Cannabis-Therapie in der Praxis: Behandlung von Patienten

Dr. Gastmeier

- Evidenz in Deutschland: Wann gibt es die ersten soliden Studien

aus Deutschland, Studiendesign und bisherige Erkenntnisse aus

einer aktuell laufenden Studie

Prof. Dr. Müller-Vahl

- Cannabinoide in der Schmerztherapie:

Auswertung von Patientendaten und Fallbeispiele aus der Praxis Dr. Seibolt

- Expertenpanel: Erstattung und Regress der Cannabis-Therapie

Moderation: Dr. Gastmeier

- Der besondere Fall:

Umstellung eines Patienten auf richterliche Anordnung von Blüten auf Dronabinol Dr. Gastmeier und Dr. Wendelmuth

- Das Cannabis-Dilemma - ist es ethisch vertretbar Cannabinoide zu

verordnen?

Dr. Grotenhermen

- Expertenpanel: Entscheidungen und Einstufungen der WHO, ICBN und

der EU zu Cannabinoiden

Moderation: Prof. Dr. Dr. Nadstawek

Fokusseminare

- Gynäkologie: Wie Cannabidiol bei Frauenleiden erfolgreich

eingesetzt werden kann

Dr. Pleyer (Österreich)

- Chronischer Unterbauchschmerz:

Fallbeispiele mit verschiedenen Indikationen wie Endometriose Dr. Seibolt

- Gynäkologie/Urologie: Wie THC bei Männern und Frauen

unterschiedlich wirkt

Dr. Hutterer

- Messung der Gesundheit im Zusammenhang mit der Lebensqualität

und chronischen Schmerzen (Englisch)

Dr. Warne (Australien)

- Wie kann die Apotheke den Therapiebeginn mit Cannabis

unterstützen?

Apothekerin M. Dolfen

- Indikationen in der Psychiatrie und Neurologie mit Erfahrungen

aus der Praxis

Prof. Dr. Müller-Vahl

- Cannabis-Therapie in der Praxis: Behandlung von Patienten

Prof. Dr. Dr. Nadstawek

- Cannabidiol: Hoffnung oder Hype?

Rechtliche Lage von CBD-Produkten und deren Verordnung in Deutschland Rechtsanwalt K. Niermann

- Cannabis-Therapie in der Praxis: Behandlung von Patienten

Dr. Gastmeier

Anwenderlabor

- Terpene im Fokus:

Welche Rolle spielen sie und warum sind die Profile so wichtig? (English) PhD N. Jikomes (USA)

- Endocannabinoides System des Gehirns - von der Neurobiologie zur

klinischen Relevanz

Dr. Hutterer

- Cannabis und Cannabinoide:

Pharmakologie und therapeutisches Potenzial (English) PhD N. Jikomes (USA)

- Unterschiede bei den verfügbaren Cannabis-Arzneimitteln in

Deutschland: Blüten, Fertigarzneimittel und Rezepturen.

Praktisches Anwenderseminar

Apotheker P. Waßmuth

- Blüte vs. Öl: Ein pharmakologischer Ansatz für Profile (English)

PhD N. Jikomes (USA)

- Qualitätsprüfung: Vorstellung unterschiedlicher Testverfahren

für Apotheker

Apothekerin Dr. Ott

- Herstellung von Rezepturen (Öl, Extrakte, Kapseln usw.) in der

Apotheke

Praxisseminar PTA T. Schulz und K. Strobel

- Qualitätssicherung und -prüfung:

Praktischer Umgang mit Cannabis-Arzneimitteln in der Apotheke PTA D. Hilmer

- Vaporizer-Workshop: Medizinische Anwendung, Pharmazieingenieurin

S. Geissler

- Extraktionsprozess von Cannabinoiden, live vor Ort

- Cannabis unter dem Mikroskop

Tag 2: Pädiatrie und Palliativmedizin

9. Mai 2020, 08:00-16:00 Uhr

Haupthalle

- Grußwort: Dr. Kirsten Kappert-Gonther

Die Grünen: Sprecherin für Drogenpolitik, Sprecherin für Gesundheitsförderung. Im Bundestag: Obfrau Ausschuss für Gesundheit, Ordentliches Mitglied Ausschuss für Gesundheit, Stellvertretendes Mitglied Ausschuss für Kultur und Medien

- Dronabinol für Todkranke. Was wir wissen

Dr. Gastmeier

- Symposium: Innovative Versorgungsformen im Bereich

Medizinalcannabis:

Vertreter von Krankenkassen, des MDK und Ärzte diskutieren zu Themen wie Versorgungsmanagement, Selektivverträge, Arzneimitteltherapie Sicherheit, Steuerung von Medizinalcannabis durch Krankenkassen und Antragsausfüllung Moderation: R. Seiler

- Symposium: Evidenzbasierte Verwendung von cannabinoidbasierten

Medikamenten: Wie kann man den klinischen Nutzen mit realen

Studien erfassen?

Referenten: Prof. Dr. med. Rolke, J. Tempero, Dr. med. Überall Moderator: Dr. med. Dipl.-Chem Cimander

- Infantile Zerebralparese (ICP): Behandlung von Spastiken mit

Cannabinoiden (Englisch)

Prof. Dr. Dr. med. Neubauer (Slowenien)

- Behandlung von Epilepsie mit Cannabis: Dosierung für

pädiatrische Patienten (Englisch)

Prof. Dr. Kramer (Israel)

- Expertenpanel: Welche Endpunkte bei Pharmatherapeutika sind

sinnvoll?

Sind Indikationen selbst entscheidend, oder die Linderung der Nebenwirkungen? Moderation: Prof. Dr. Dr. Nadstawek

- Talkrunde mit Cannabispatienten

Moderation: G. Riedewald, Leafly.de Patientenbeauftragte

Fokusseminare

- Cannabinoide in der Schmerz- und Palliativmedizin

Prof. Dr. Dr. Nadstawek

- Cannabinoide in der Ayurvedischen Medizin: Bedeutung in der

Behandlung von Palliativpatienten

Heilpraktikerin M. Lamberth

- Dronabinol für Todkranke. Was wissen wir?

Dr. Gastmeier

- Infantile Zerebralparese (ICP): Behandlung von Spastiken mit

Cannabinoiden

Prof. Dr. Dr. med. Neubauer (Slowenien)

- Medizinalcannabis in der Behandlung von palliativen Kindern:

Erfahrungen aus der Praxis im Kinderhospiz Heilpraktikerin M. Lamberth

- Warum Öle und Extrakte die bessere Wahl sind bei Nebenwirkungen

einer Chemotherapie?

Prof. Dr. Dr. Nadstawek

