Bauernbund: Gratulation an Sebastian Kurz

Ländliche Gemeinden wieder mit klar türkiser Mehrheit

Wien (OTS) - "Herzliche Gratulation an Sebastian Kurz zu diesem sensationellen Ergebnis. Gemeinsam ist es uns gelungen, Österreich bundesweit türkis zu färben", gratulieren Bauernbund-Präsident Georg Strasser und Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig dem Bundesparteiobmann der Neuen Volkspartei zum beeindruckenden Erfolg bei den Nationalratswahlen.

"Dieses sensationelle Wahlergebnis ist ein eindeutiges Signal, dass Sebastian Kurz weiter Verantwortung übernehmen und unser Land in eine erfolgreiche Zukunft führen soll", betont Strasser. Besonders erfreut zeigt er sich über die guten Ergebnisse in den ländlichen Gemeinden. "Dort, wo die Bauernbünde bis zur letzten Minute mobilisiert haben, hat die Volkspartei sensationelle Zugewinne eingefahren. Die vielen Landschaftselemente, Verteilaktionen und Hausbesuche haben gewirkt", zeigt sich der Bauernbund-Präsident erfreut über die deutlichen Stimmengewinne am Land.

Wertschätzend im Umgang, aber hart in der Sache

"Schon während der gesamten Wahlauseinandersetzung hat Bundesparteiobmann Kurz bewiesen, dass er Sachpolitik vor persönliche Untergriffe stellt. Der große Vorsprung zu den anderen Parteien ist auch eine Bestätigung des gelebten politischen Stils und spricht für sich", fasst Direktor Totschnig die vergangenen Monate zusammen. "Jetzt gehen wir gestärkt in die bevorstehenden Regierungsverhandlungen und freuen uns, im Sinne der Bäuerinnen und Bauern weiterarbeiten zu können", so Totschnig. (Schluss)

