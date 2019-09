RISC, MQDC, GC und Carpet Maker schließen sich zur Organisation von UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019 in Thailand zusammen

Bangkok (ots/PRNewswire) - Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) und Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) schließen sich mit PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) und The Carpet Maker zur Organisation von "UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019" zusammen, eine spektakuläre Veranstaltung zu Upcycling-Designprojekten, -Entwicklungen und -Innovationen, die unerwünschte Werkstoffe in wertvolle Gegenstände für den alltäglichen Haushaltsgebrauch umwandeln sollen.

"Sustainnovation" bildet Herzstück der Upcycling-Vision

In seiner Rolle als veranstaltender Partner sieht MQDC sich dazu verpflichtet, durch Kollaborationen innerhalb und außerhalb Thailands innovative Ideen zu entwickeln, wobei der Blickwinkel ganz auf Sustainnovation gerichtet ist. Dazu zählt das Streben nach nachhaltigen Ideen für jede MQDC-Immobilienentwicklung unter Berücksichtigung sämtlicher Details - angefangen bei der Baueffizienz bis hin zur Beseitigung von Abfällen sowie der fortwährenden Nutzung von Ressourcen in Übereinstimmung mit der Kreislaufwirtschaft. Wie MQDC hat auch GC das Konzept der Kreislaufwirtschaft übernommen, um sämtliche Sektoren zu einer positiven Haltung gegenüber GC Circular Living zu ermutigen.

Die auf der Veranstaltung präsentierten Upcycling-Projekte umfassen die Weltpremiere handgewebter Teppiche, die aus im Meer entsorgten Plastikflaschen gefertigt werden. Darüber hinaus wird ein Seminar zum Thema "Upcycling für eine bessere Welt" stattfinden, das Sprecher aus sämtlichen Bereichen vorstellt, die eine wichtige Rolle beim Vorantreiben des Upcycling-Trends spielen - von Abfallmanagement und Umweltschutz bis hin zur Förderung der Nutzung von aus Upcycling entstandenen Produkten in der realen Welt.

"Seit vielen Jahren versuchen wir, komplexere Baumodelle zu finden, die Abfallreduzierung für jedes einzelne Projekt ohne Einbüßung unserer herausragenden Qualität ermöglichen. Nachdem wir von unserem Forschungsteam bei RISC mehr über Upcycling erfahren haben, hat MQDC seine Zusammenarbeit mit Partnern begonnen, um innovative aus Upcycling entstandene Materialien zur unterschiedlichen Nutzung in unseren Projekten zu entwickeln. Einige von ihnen umfassen aus entsorgtem Plastik hergestellte Pflastersteine und Gehwegplatten mit einer Tragkraft, die der des heute üblichen Klinkerpflasters oder Betonplatten entspricht. Zum ersten Mal nutzt der Immobiliensektor Thailands im Rahmen seiner Bauprojekte Materialien, die aus Upcycling entstanden sind. Darüber hinaus sind wir damit beschäftigt, die Verwendung aus Upcycling entstandener Materialien als Bestandteile anderer Baumaterialien zu erweitern. Es handelt sich um ein spannendes neues Kapital in der Bauindustrie und wir sind der Meinung, dass der Branche auf diese Weise zu Wachstum verholfen wird, während gleichzeitig eine bessere Umwelt geschaffen werden kann", so Mr. Visit Malaisirirat, CEO von Magnolia Quality Development Corporation Limited.

"Als Forschungsstelle, deren Schwerpunkt bei nachhaltiger Entwicklung und Umweltschutz liegt, verfügt RISC über ein engagiertes Team aus fachkundigen Wissenschaftlern, die ihr Wissen zu diesem Thema teilen möchten. Aus diesem Grund haben wir uns zusammengeschlossen, um durch Innovationen und Technologien zur Abfallminimierung Richtlinien und effektivere Methoden zur Handhabung von Abfall zu entwickeln, damit so auf unterschiedliche Weise Werte aus entsorgten Materialien geschaffen werden können", fügte Prof. Dr. Singh Intrachooto, Chefberater von Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), hinzu.

