„Thema“ über Initiativen gegen die Klimakrise und neue Jobs mit 60 plus – am 1. Oktober um 21.05 Uhr in ORF 2

Klein, aber fein – Initiativen gegen die Klimakrise

„Ich wollte meinen CO2-Fußabdruck reduzieren und habe dabei schnell bemerkt, dass das nur in der Gemeinschaft möglich ist“, sagt Nikolai Ritter. Früher hat er Filmkulissen gebaut, jetzt bewirtschaftet er mit vielen anderen die „Kleine Stadt Farm“ in der Wiener Lobau. Hoch über den Dächern der Stadt, auf einer Garage, hat Michael Graner einen Gemeinschafts-Gemüsegarten angelegt: „Seit ,Fridays For Future‘ darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich schon 5 nach 12 ist, haben wir doppelt so viele Mitglieder.“ Neue Gemeinschaften bilden sich auch auf dem Land. Im Mühlviertel liefert die Ökostrom-Kooperative „OurPower“ ausschließlich erneuerbare Energie aus lokalen Sonnenkollektoren, kleinen Wasserkraftwerken und Windrädern. Der „GenussFAIRteiler“ sorgt für Nahrungsmittel aus der Region. Katharina Krutisch und Markus Stachl haben zukunftsorientierte Projekte besucht.

Spät berufen – neuer Job mit 60 plus

Der Ruhestand ist längst nicht mehr ihr Lebensziel: Immer mehr Pensionistinnen und Pensionisten wollen auch nach ihrer Berufslaufbahn arbeiten. So wie Christa Jarisch. „Die Leute haben mir immer ihr Herz ausgeschüttet und sich mir anvertraut“, erzählt die 63-Jährige. In der Pension erfüllte sich die frühere Chefsekretärin und Ordinationshilfe ihren Berufswunsch. Sie machte die Ausbildung zur Lebensberaterin. Der Techniker Richard Zlabinger hat Chefs, die halb so alt sind wie er. Mit dem jungen Startup „Exomys“ entwickelt der 72-Jährige Exoskelette, die den Körper stützen: „Ich bringe die Erfahrung mit, sie bringen mir bei, Entwürfe am Computer zu machen.“ Vermittelt wurde er von der boomenden Jobplattform „WisR“, die Menschen mit Erfahrung und junge Unternehmen zusammenbringt. Sabina Riedl berichtet.

Wie unabhängig sind Gutachter/innen?

„Ein paar Sekunden am falschen Platz und mein Leben war zerstört“, sagt Rosina Toth. Vor zehn Jahren wurde sie auf dem Arbeitsweg von einem betrunkenen Autofahrer angefahren. Seitdem sitzt sie im Rollstuhl. Sie leidet unter Ohnmachtsanfällen, Sehstörungen, Kopfschmerzen und Brechreiz. Den jahrelangen Kampf um eine Invalidenrente hat die 56-Jährige dennoch verloren. Ihre Leiden hätten nichts mit dem Unfall zu tun, sagen mehrere Gutachten im Auftrag der AUVA. Deutsche Gutachter sehen den Fall anders. „Man muss sich beherrschen, wenn man einige dieser patientenverachtenden Gutachten liest“, sagt der Hamburger Chirurg Michael Kerneck. Wie unabhängig urteilen Gutachter/innen? Sonja Hochecker ist dem Fall nachgegangen.

