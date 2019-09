Christoph Ammerer ab 01. Oktober 2019 neuer Klubdirektor des NEOS Landtagsklubs in Salzburg

Egger: „Wir freuen uns sehr, dass Christoph Ammerer ab 01. Oktober 2019 die Funktion des Klubdirektors übernimmt, die er bereits zuvor erfolgreich interimistisch ausgeübt hat.“

Salzburg (OTS) - Christoph Ammerer war ein Jahr lang der Pressesprecher und politischer Fachreferent des NEOS Landtagsklubs in Salzburg, ab 01. Oktober 2019 wird er mit der Funktion des Klubdirektors betraut. „Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit“, so NEOS Klubobmann Sepp Egger. „Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und diese neue Aufgabe“, so Christoph Ammerer, der auch weiterhin die Presseagenden leiten wird.

