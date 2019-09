Ab Oktober neu: Almdudler Skiwasser Sirup bringt echtes Skifeeling von der Almhütte nachhause

Wien (OTS) - Nach der großen Beliebtheit des Almdudler Alpenkräutersirups, mit dem sich Almdudler Fans ganz einfach ihren persönlichen Almdudler mischen oder ihn vielfältig in Rezepten einsetzen können, bringt das österreichische Familienunternehmen mit dem neuen Almdudler Skiwasser Sirup nun ein weiteres natürliches Dudelvergnügen in Österreichs Handelsregale. Oder anders gesagt:

„Almdudler bringt ein wahres Kultgetränk von Österreichs Skihütten direkt nachhause. Passend dazu hat unser Trachtenpärchen Marianne und Jakob Urlaubsgrüße vom Skifahren für unser Flaschendesign geschickt“ , kündigt Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling den Neuzugang in der Almdudler Sortimentsfamilie augenzwinkernd an.

Gemäß der Almdudler Philosophie: Ganz natürliches und zuckerreduziertes Skiwasser

Der neue Almdudler Skiwasser Sirup mit fruchtigem Himbeersaft und erfrischendem Zitronensaft ist ab Oktober 2019 flächendeckend in ganz Österreich in der schlanken 0,7L Flasche mit praktischem “Anti-Tropf”-Ausgießer, mit dem kein Tropfen verloren geht, im Lebensmittelhandel verfügbar. Mit 30 Prozent weniger Zucker als in herkömmlichen Sirups und nur 27 kcal pro 100 ml Fertiggetränk sorgt der Almdudler Skiwasser Sirup auch zuhause für eine fruchtige Erfrischung wie direkt auf der Skihütte.

Die Rezeptur verzichtet gänzlich auf Farb- und Süßstoffe und beinhaltet getreu der Almdudler Philosophie keine Konservierungsmittel und keine künstlichen Aromen. Die Inhaltsstoffe sind zur Gänze natürlich und der Almdudler Skiwasser Sirup ist vegan zertifiziert. Das Almdudler Skiwasser wird am besten im Verhältnis ein Teil Sirup zu neun Teilen Wasser zubereitet.

Je nach Belieben und Anlass vielseitig einsetzbar

Traditionell wird Skiwasser mit stillem Wasser gemischt, doch wer gerne Neues probiert, kann den Almdudler Skiwasser Sirup auch mit sprudelndem Wasser mischen. Andere erfrischende Drinks mit und ohne Alkohol können mit dem neuen Sirup aus dem Hause Almdudler ebenso leicht zubereitet werden. Darüber hinaus lässt sich der Almdudler Skiwasser Sirup hervorragend für vielseitige Rezepte zum Backen und Kochen und auch zum Versüßen von Puddings, Torten und anderen Mehlspeisen einsetzen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Originalrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen.

Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

Mehr erfahrt ihr auf almdudler.com

