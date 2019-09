Toto: Neunfachjackpot - rund 275.000 Euro warten

4 Zwölfer zu je rund 6.100 Euro; Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Auch die Toto Runde 40A endete ohne Dreizehner, und das ist bereits die neunte Runde ohne vollen Erfolg. Damit geht es in der nächsten Runde um einen Neunfachjackpot, und im Topf werden dann rund 275.000 Euro liegen.

Beim Zwölfer ging es um einen einfachen Jackpot, und der wurde zwar viermal geknackt, aber nur von drei Spielteilnehmern. Denn einem Steirer ist auf seinem Systemschein ein Zweierweg „umgefallen“ (Spiel 2, Altach gegen Mattersburg), und damit erzielte er gleich zwei Zwölfer zu je rund 6.100 Euro. Einen Zwölfer tippte ein Wiener per Quicktipp (der Computer scheiterte an Spiel 8 – BW Linz gegen Ried), einen ein Kärntner per Normalschein (er tippte Spiel 15 – Atletico Madrid gegen Real Madrid) nicht richtig.

In der Torwette heißt es mangels fünf und vier richtig getippter Ergebnisse weiterhin Jackpot.

Annahmeschluss für die Toto Runde 40A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 39B

9fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 256.056,60 – 275.000 Euro warten 4 Zwölfer zu je EUR 6.085,90 57 Elfer zu je EUR 55,50 514 Zehner zu je EUR 12,30 645 5er Bonus zu je EUR 4,00

Der richtige Tipp: 2 2 2 2 2 / X X 2 2 2 X X 1 1 X 1 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 43.328,64 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 3.048,38 Torwette 3. Rang: 3 zu je EUR 353,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 122.755,60

Torwette-Resultate: 0:+ 0:2 0:+ 0:1 0:+

