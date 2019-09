ORF SPORT + mit der IAAF Leichtathletik-WM Doha 2019

Auch am 1. Oktober: ÖFB-Pressekonferenz

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 1. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zur ÖFB-Teamkaderbekanntgabe um 11.30 Uhr und von der IAAF Leichtathletik-WM Doha 2019 um 15.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.00 Uhr, das „Sport-Bild“ um 15.00 Uhr und die Höhepunkte vom Skisprung-Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach um 22.00 Uhr.

ÖFB-Teamchef Franco Foda gibt am 1. Oktober in Wien den Kader für das European Qualifiers-Spiel gegen Israel am 10. Oktober im Ernst-Happel-Stadion in Wien sowie die Auswärts-Partie gegen Slowenien am 13. Oktober bekannt.

Von 27. September bis 6. Oktober gehen im Khalifa Stadium in Doha/Katar die 17. IAAF Leichtathletik-Weltmeisterschaften über die Bühne. Insgesamt werden rund 2.000 Athletinnen und Athleten aus 209 Nationen an den Start gehen und um 49 Mal Gold, Silber und Bronze kämpfen.

Die Kommentatoren sind Thomas König und Dietmar Wolff.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 30. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at