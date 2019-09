Juraczka/Wölbitsch: Rot-Grün erhöht weiter die Gebühren

Parkscheine werden nächstes Jahr teurer – Gebührenbremse für Wien überfällig

Wien (OTS) - „Still und heimlich dreht Rot-Grün weiter an der Gebührenschraube. Am Tag nach der Nationalratswahl – wo vermeintlich das mediale Interesse woanders liegt – wird die nächste Gebührenerhöhung bekannt. Damit werden die Wienerinnen und Wiener weiter belastet, die rot-grüne Belastungspolitik geht ungebremst weiter“, erklärt Verkehrssprecher Manfred Juraczka zur Erhöhung der Parkometerabgabe. Der Preis für eine Stunde Parken wird im kommenden Jahr von 2,10 Euro um 10 Cent auf 2,20 Euro angehoben. Bereits mit Anfang 2019 hat die rot-grüne Stadtregierung die Gebühren bei Müll und Wasser um 3,2 Prozent erhöht.

„Eine Gebührenbremse für Wien ist überfällig“, unterstreicht Stadtrat Markus Wölbitsch die Forderung von Landesparteiobmann Gernot Blümel. Während der Bund bereits 2010 eine Gebührenbremse eingeführt hat, ist in Wien mit dem Valorisierungsgesetz das automatische Gegenteil der Fall. Die Gebühren steigen. „Rot-Grün hat sich seit 2010 ein Körberlgeld an Gebührenüberschüssen von 1,2 Mrd. Euro verdient. Wasser ist seit 2010 etwa um 48 Prozent teurer geworden. Deshalb ist es Zeit für eine Gebührenbremse auch in Wien! Denn gerade Gebührenerhöhungen machen Leben und Wohnen in Wien teuer“, so der ÖVP-Stadtrat.

