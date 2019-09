Vortrag „Döblinger Fundstücke“ im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - Der Bezirkshistoriker Herbert Biedermann ist Autor des Buchs „Wiener Fundstücke“, in dem er „eine Stadtgeschichte in kuriosen und unbekannten Objekten“ notiert hat. Am Freitag, 4. Oktober, verfügt sich der profunde Kenner der Vergangenheit des 19. Bezirkes in das Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96, „Villa Wertheimstein“) und hält dort ab 19.00 Uhr den Vortrag „Döblinger Fundstücke“, der das Druckwerk aus dem „Sutton Verlag“ ergänzt. Biedermann umrahmt die spannenden Erzählungen mit Bildmaterial. Der Zutritt zu dem kurzweiligen „Bezirksgeschichte-Abend“ rund um allerlei Funde ist kostenlos. Vom Glas eines „Bierversilberers“ bis zur Karte für eine Sport-Veranstaltung reichen die entdeckten Gegenstände. Spenden nimmt das freiwillige Museumsteam (Leitung: Hans Scheikl) freudig an. Infos via E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

Herbert Biedermann lädt seine Zuhörerschaft zu einem Streifzug durch Döbling in alten Zeiten ein. Fragen des Publikums werden im Anschluss an das Referat beantwortet. Eine Besichtigung der umfangreichen Sammlungen über die Entwicklung des 19. Bezirkes ist Mittwoch (9.30 bis 11.30 Uhr) und Samstag (15.00 bis 17.00 Uhr) bei freiem Eintritt möglich. Jeden Montag und Mittwoch ist das Museumsbüro zwischen 9.00 und 11.30 Uhr erreichbar: Telefon 368 65 46. An Feiertagen sowie an schulfreien Tagen bleiben die Schauräume immerzu geschlossen. Das nostalgische Buch „Wiener Fundstücke“ (ISBN: 978 396 303 0208, Umfang: 128 Seiten, zirka 70 Abbildungen) kostet wohl angemessene 19,99 Euro. E-Mails an den „Sutton Verlag“: service@verlagshaus24.de.

