Neues Angebot für Doktoranden: Hasso-Plattner-Institut startet Forschungskolleg mit Datenfokus

Potsdam (ots) - Nie zuvor wurden weltweit so viele Daten produziert wie heute. Die wachsenden Datenmengen sind für die Wissenschaft und Forschung von großem Interesse - stellen sie aber auch vor neue Herausforderungen. Denn es wird zunehmend schwieriger, große Datenmengen und -ströme zu sichern, zu bereinigen und effizient und effektiv auszuwerten.

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) möchte Doktoranden künftig die Möglichkeit bieten, eigenen Forschungsprojekten auch im Bereich "Data Science und Engineering" nachzugehen und startet daher zum 1. Oktober in diesem Bereich eine zweite Research School. Seit 2005 gibt es am HPI bereits eine Research School mit dem Schwerpunkt "Service-Oriented Systems Engineering". Außerdem hat das HPI Forschungskollegs-Außenstellen in China, Israel und Südafrika.

"Ich freue mich, dass wir im Zuge der HPI-Erweiterungen auch unser Angebot für Doktoranden ausweiten können", erklärt HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel. Mit der neuen Research School könne hier ein ganz neuer Fokus gelegt werden: "Die Kombination der beiden Forschungsrichtungen "Service-Oriented Systems Engineering" und "Data Science Engineering" bietet breitgefächerte Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Forschung."

"Das neue HPI Forschungskolleg vereint Fachgebiete am HPI, die in datengetriebenen Wissenschaften forschen", sagt Professor Felix Naumann, Leiter des Fachgebiets Informationssysteme und der neu gegründeten Research School "Data Science und Engineering". "Das Forschungskolleg startet mit 15 geförderten Doktoranden, die neben einer exzellenten Forschungsumgebung eine fächerübergreifende wissenschaftliche Ausbildung genießen."

Die HPI-Forschungskollegs "Data Science und Engineering" sowie "Service-Oriented Systems Engineering" bieten Wissenschaftlern eine beispielhafte Betreuung: So werden die Stipendiaten nicht nur an einem Fachgebiet betreut und individuell gefördert, sondern haben in wöchentlichen Doktorandenseminaren auch die Möglichkeit, sich mit Professoren anderer Fachrichtungen auszutauschen. Regelmäßig finden am HPI und den internationalen Außenstellen Klausurtagungen statt, um den Austausch unter den Doktoranden zu fördern. Die Wissenschaftler profitieren zudem bei ihrer Forschung von einer exzellenten Ausstattung und modernster Technik: Ein neues leistungsfähiges Data Science Lab befindet sich gerade im Aufbau. Daneben gibt es am HPI seit 2010 das Spitzenforschungslabor für Service Oriented Computing, das sogenannte Future SOC Lab, das auch externen Wissenschaftlern für Projekte zur Verfügung steht.

