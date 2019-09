Konrad Mayr-Pernek kommt zur RMA

Wien (OTS) - In der Leitung der Stabsstelle Print- und Digitalverkauf der Regionalmedien Austria (RMA) folgt Konrad Mayr-Pernek Alexandra Hofer, die Mitte November in Karenz geht.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Konrad Mayr-Pernek für die RMA gewinnen konnten. Mit seiner Erfahrung im Medienbereich wird er als Schnittstelle zwischen RMA Holding und den RMA-Unternehmen in den Bundesländern wertvollen Input zur Steuerung und Weiterentwicklung unserer Verkaufsaktivitäten beisteuern”, freut sich RMA-Vorstand Gerhard Fontan über den Neuzugang. „Ungeachtet dessen, liegt die nationale Vermarktung unserer Medien weiterhin in den bewährten Händen von Wolfgang Hermeneit und seinem Verkaufsteam.”

Konrad Mayr-Pernek verfügt über langjährige Erfahrung in der Werbe- und Medienbranche: Nach neun Jahren im Marketing in der Telekommunikationsbranche (Hutchison, ONE) wechselte er für zwei Jahre als Marketing Director zu Samsung Austria. Von 2009 bis 2018 war er CEO der GroupM-Agentur MEC. Zuletzt war Konrad Mayr-Pernek beratend in der Medienbranche tätig.

