Rekord: 327.000 ZuseherInnen (NRW 12+) für oe24.TV am Wahltag

Bis zu 4,4 Prozent Marktanteil (12-49 Jahre) bei oe24.TV-Exit Poll – in dieser Zeitschiene (16–17 Uhr) der am zweitstärksten gesehene österreichische Privatsender

Wien (OTS) - Neuer ZuseherInnen-Rekord für Österreichs neuen News-Sender oe24.TV: 327.000 Österreicher sahen gestern im Laufe des Wahltags oe24.TV (NRW 12+).

Zur Spitzenzeit, als oe24.TV zwischen 16.45 und 17.00 Uhr den ersten Exit-Poll veröffentlichte, erreichte oe24.TV in der Werbezielgruppe (12–49 Jahre) einen Marktanteil von 4,4 Prozent. In der gesamten Stunde des Exit-Polls (von 16 bis 17 Uhr) war oe24.TV mit 3,1 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12–49) hinter Puls 4 der am zweitstärksten gesehene österreichische Privatsender.

Insgesamt erzielte oe24.TV am gesamten gestrigen Sonntag einen Marktanteil von 0,93 Prozent (Werbezielgruppe 12–49 Jahre) und war damit der mit Abstand meistgesehene News-Sender in Österreich – mit einem viermal so starken Marktanteil wie das nächstgrößte News-Angebot.

Das für die Wahl stark beworbene PULS 24 veröffentlicht auch für den Wahltag keine Zuseherzahlen, obwohl sie vom Teletest erhoben wurden, weil die Seherzahlen offenbar weit hinter jenen von oe24.TV zurückliegen.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Zeitschiene personengewichtet, vorläufig gewichtete Daten

Rückfragen & Kontakt:

oe24.TV

Büro Wolfgang Fellner

Tel.: 01.58811 DW 1000