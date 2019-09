4,316 Millionen sahen Wahlabend im ORF: 1,6 Millionen bei Hochrechnung, bis zu 1,984 Mio. bei erster „Elefantenrunde“

ORF/SORA-Hochrechnung mit max. 0,4 Prozentpunkten Abweichung punktgenau

Wien (OTS) - Das Publikumsinteresse an der ORF-Live-Berichterstattung am Wahltag war groß: 1,598 Millionen Österreicherinnen und Österreicher bei 69 Prozent Marktanteil waren kurz nach 17.00 Uhr via ORF 2 bei der ersten Hochrechnung am Sonntag, dem 29. September 2019, mit dabei – die mit einer Abweichung von maximal 0,4 Prozentpunkten zum vorläufigen Endergebnis und einer Gesamtabweichung (aller sechs chancenreichsten Parteien) von lediglich 1,3 Prozentpunkten die unangefochten genaueste an diesem Abend war.

Die erste Runde der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten in der „ZIB 1“ um 19.30 Uhr sahen bis zu 1,984 Millionen und durchschnittlich 1,828 Millionen bei 55 Prozent MA (48 bzw. 45 Prozent MA in den jungen Zielgruppen). Die zweite „Elefantenrunde“ um 21.05 Uhr erreichte bis zu 1,040 Millionen bei 27 Prozent Marktanteil, die „ZIB Spezial“ um 20.15 Uhr bis zu 1,032 Millionen (bei 28 Prozent Marktanteil).

Die lokalen Berichte der Bundesländer um 18.30 Uhr erreichten durchschnittlich 1,629 Millionen Politikinteressierte bei 59 Prozent Marktanteil, „Bundesland heute“ um 19.03 Uhr 1,779 Millionen bei 57 Prozent MA.

Die den siebenstündigen Wahl-Fernsehabend beschließende „ZIB 2 Spezial“ erreichte um 21.45 Uhr bis zu 1,057 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (bei 35 Prozent MA), der „Runde Tisch“ mit Partei-Insidern bis zu 765.000 bei 34 Prozent MA.

Die „ZIB 20 Spezial“ um 20.00 Uhr in ORF 1 sahen bis zu 278.000 Zuseherinnen und Zuseher, die „ZIB Nacht Spezial“ um 23.35 Uhr bis zu 173.000.

Im ORF-Fernsehen haben sich damit insgesamt 5,646 Millionen (weitester Seherkreis), das entspricht 75 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, über die Wahl 19 informiert. Allein am gestrigen Wahlabend informierte der ORF im TV 4,316 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das sind 57 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung.

